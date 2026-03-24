Fuel Pass: Ποιοι πληρώνονται, πόσα παίρνουν και τι συνεχίζουν να πληρώνουν από την τσέπη τους

Οι αυξήσεις στα καύσιμα συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, με τα μέτρα στήριξης να περιορίζουν αλλά να μην εξαλείφουν την επιβάρυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα βενζινοκίνητο ΙΧ με κατανάλωση περίπου 100 λίτρων τον μήνα κόστιζε στα τέλη Φεβρουαρίου περίπου 175 ευρώ (με τιμή 1,75 ευρώ/λίτρο), ενώ σήμερα φτάνει κοντά στα 210 ευρώ. Ακόμη και με επιδότηση 25 ευρώ, ο οδηγός καλείται να πληρώσει περίπου 20 ευρώ περισσότερα. Στην περίπτωση του πετρελαίου, όπου η αύξηση προσεγγίζει τα 50 λεπτά ανά λίτρο, το κόστος ανεβαίνει από περίπου 155 ευρώ σε 210 ευρώ. Παρά το όφελος από τη μείωση στην αντλία (περίπου 20 ευρώ) και την επιδότηση των 25 ευρώ, παραμένει μια επιπλέον επιβάρυνση κοντά στα 10 ευρώ.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πλατφόρμα στο gov.gr για το νέο Fuel Pass, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διαδικασίας που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι σαφές: τα χρήματα να φτάσουν στους δικαιούχους πριν από το Πάσχα, ώστε να λειτουργήσουν ως «ανάσα» ενόψει της αυξημένης πασχαλινής μετακίνησης.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία ή επιπλέον δικαιολογητικά. Με την είσοδο στο σύστημα μέσω Taxisnet, τα στοιχεία του οχήματος εμφανίζονται αυτόματα και ο πολίτης καλείται απλώς να επιλέξει το όχημα για το οποίο ζητά την επιδότηση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, με την εκκαθάριση να γίνεται αυτόματα.

Κρίσιμο σημείο είναι η επιλογή του τρόπου πληρωμής. Οι δικαιούχοι έχουν δύο δρόμους: είτε την ψηφιακή κάρτα, που αποθηκεύεται στο κινητό και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμα, ταξί και μέσα μεταφοράς, είτε την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η πρώτη επιλογή συνοδεύεται από υψηλότερη ενίσχυση, ενώ η δεύτερη δίνει μεγαλύτερη ελευθερία χρήσης, αλλά με μικρότερο ποσό.

Στο «κάδρο» των ωφελημένων ξεχωρίζουν οι ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διπλό κέρδος. Από τη μία λαμβάνουν το Fuel Pass και από την άλλη επωφελούνται ήδη από τη μείωση στην τιμή του diesel, κάτι που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη συνολική ελάφρυνση στο κόστος κίνησης.

Ωστόσο, η επιδότηση δεν δίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματους ελέγχους και το όχημα θα πρέπει να είναι «τακτοποιημένο»: να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, να υπάρχει ενεργή ασφάλιση και να έχει περάσει ΚΤΕΟ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται.

Η ενίσχυση συνδέεται με το όχημα και τον ιδιοκτήτη. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να λάβει ένα Fuel Pass. Σε οικογένειες με δύο αυτοκίνητα, αν αυτά είναι δηλωμένα σε διαφορετικούς συζύγους, τότε η επιδότηση καταβάλλεται και στους δύο. Αν όμως τα οχήματα ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, τότε χορηγείται μία μόνο ενίσχυση. Δικαιούχοι είναι και όσοι χρησιμοποιούν όχημα μέσω leasing.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και το όχημα. Για τα ΙΧ στην ηπειρωτική χώρα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ με κατάθεση, ενώ στα νησιά φτάνει τα 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Για τις μοτοσυκλέτες, τα ποσά διαμορφώνονται στα 30 ευρώ (ή 25 με κατάθεση) στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 35 ευρώ (ή 30 με κατάθεση) στα νησιά.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, μετά την αίτηση ακολουθεί άμεση εκκαθάριση. Η πίστωση της ψηφιακής κάρτας γίνεται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε εργάσιμες. Ο στόχος παραμένει οι καταβολές να ολοκληρωθούν πριν από τις γιορτές.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα εισοδηματικά όρια, τα οποία λειτουργούν ως φίλτρο ένταξης:

• έως 25.000 ευρώ για άγαμους

• έως 35.000 ευρώ για έγγαμους

• έως 40.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί

• έως 45.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας άγαμος με 22.000 ευρώ εισόδημα θα λάβει κανονικά την επιδότηση, ενώ ένα ζευγάρι με 33.000 ευρώ επίσης εντάσσεται. Αντίθετα, οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα πάνω από 45.000 ευρώ μένει εκτός.

Παράλληλα, η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης λειτουργεί συμπληρωματικά, περιορίζοντας την τιμή στην αντλία. Σε συνδυασμό με το Fuel Pass, δημιουργείται ένα πιο «γεμάτο» πακέτο στήριξης, ιδίως για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο.

Το Fuel Pass δεν λύνει συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας στα καύσιμα, επιχειρεί όμως να περιορίσει την πίεση στα νοικοκυριά. Το αν θα πετύχει στην πράξη, θα φανεί από την ταχύτητα των πληρωμών και το κατά πόσο η ενίσχυση θα φτάσει έγκαιρα στους πολίτες.

