«Καρφιά» Οικονόμου για τη δίκη για τα Τέμπη: Να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους αυτοί που πρέπει

Αυξάνονται και πληθύνονται οι… «γαλάζιες» αιχμές για την πρώτη χαοτική ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, δείχνοντας ότι η δυσφορία για την εικόνα που είδε όλη η Ελλάδα αρχίζει να κυριαρχεί.

Στον… χορό των αντιδράσεων προστέθηκε και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ήταν σαφέστατος: «Στη δίκη για τα Τέμπη πρέπει να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε όλοι μας για να φτάσει σε αποτέλεσμα έτσι ώστε να πάρουν τις απαντήσεις τους πρωτίστως οι συγγενείς και δευτερευόντως η ελληνική κοινωνία. Η χθεσινή εικόνα δεν ήταν μια καλή εικόνα», είπε.

Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας ότι «πρέπει να συνδράμουν όλοι, κάνοντας ο καθένας καλύτερα τη δουλειά του απ’ ότι την έκανε την πρώτη μέρα της δίκης – από εκείνους που θα έπρεπε να την κάνουν καλά – για να έχουμε μια ακροαματική διαδικασία με αξιοπρέπεια, με κανόνες, όπως ταιριάζει στο μέγεθος αυτής της τραγωδίας που ζήσαμε».

Βαραίνει το κλίμα για τον Φλωρίδη, θα πούμε εμείς.

