ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 15:21
24.03.2026 13:21

«Καρφιά» Οικονόμου για τη δίκη για τα Τέμπη: Να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους αυτοί που πρέπει

24.03.2026 13:21
Αυξάνονται και πληθύνονται οι… «γαλάζιες» αιχμές για την πρώτη χαοτική ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, δείχνοντας ότι η δυσφορία για την εικόνα που είδε όλη η Ελλάδα αρχίζει να κυριαρχεί.

Στον… χορό των αντιδράσεων προστέθηκε και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ήταν σαφέστατος: «Στη δίκη για τα Τέμπη πρέπει να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε όλοι μας για να φτάσει σε αποτέλεσμα έτσι ώστε να πάρουν τις απαντήσεις τους πρωτίστως οι συγγενείς και δευτερευόντως η ελληνική κοινωνία. Η χθεσινή εικόνα δεν ήταν μια καλή εικόνα», είπε.

Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας ότι «πρέπει να συνδράμουν όλοι, κάνοντας ο καθένας καλύτερα τη δουλειά του απ’ ότι την έκανε την πρώτη μέρα της δίκης – από εκείνους που θα έπρεπε να την κάνουν καλά – για να έχουμε μια ακροαματική διαδικασία με αξιοπρέπεια, με κανόνες, όπως ταιριάζει στο μέγεθος αυτής της τραγωδίας που ζήσαμε».

Βαραίνει το κλίμα για τον Φλωρίδη, θα πούμε εμείς.

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 15:18
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Της κακομοίρας» στο Πεντάγωνο – Εκτός κτιρίου οι δημοσιογράφοι, θα προσέρχονται μόνο με… συνοδεία

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ «πέταξε κάτω από το λεωφορείο» τον Χέγκσεθ – Αυτός είπε το πρώτο «ναι» για τον πόλεμο στο Ιράν

ΥΓΕΙΑ

Ποιες τροφές δεν αφήνουν το μυαλό να γεράσει

