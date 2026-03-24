Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Αν μου έλεγαν να παίξω ως κομπάρσα σε χολιγουντιανή ταινία με τον Μπραντ Πιτ, θα πήγαινα» (Video)

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» βρέθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου μιλώντας για την επαγγελματική της πορεία.

Μεταξπύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μούσουλη, ενώ ερωτηθείσα αν θα συνεργαζόταν με τον Μπραντ Πιτ ως κομπάρσος, η ίδια τόνισε ότι θα το έκανε με χαρά.

«Ο Κωνσταντίνος οργάνωσε ένα σεμινάριο υποκριτικής με τον Λουίς Μάντιλορ, έτσι γνωριστήκαμε. Δεν αναφέρθηκε ποτέ στη μαμά του γιατί έχει τη δική του πορεία. Είναι πολύ καλό παιδί, έχει κάνει καλή δουλειά η μαμά του» είπε αρχικά.

«Αν μου έλεγαν να πάω ως κομπάρσα σε χολιγουντιανή ταινία με τον Μπραντ Πιτ, θα πήγαινα»ν σχολίασε στη συνέχεια με χιούμορ.

Διαβάστε επίσης:

