ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 15:39
Λήμνος: Συγκίνησε η παρέλαση της μικρής Φωτεινής και του σκύλου βοηθού της (Video)

Μάθημα ζωής έδωσε ανήμερα της 25ης Μαρτίου η μικρή Φωτεινή που συμμετείχε στην παρέλαση για την εθνική εορτή με το ειδικό σχολείο της Λήμνου.

Η Φωτεινή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού εισέπραξε το πιο θερμό χειρορότημα από το πλήθος όταν παρέλασε φορώντας παραδοσιακή φορεσιά της Λήμνου έχοντας δίπλα της δεμένο με τον ειδικό οδηγό στη μέση της, τον σκύλο της, τον Νταζ.

Όπως αναφέρει το limnoslive.gr ο Νταζ είναι ένας εκπαιδευμένος σκύλος-βοηθός (Service Dog), που επέτρεψε στη Φωτεινή να παρελάσει και να νιώθει ασφαλής ανάμεσα στο πλήθος, τις φωνές και τα εμβατήρια.

