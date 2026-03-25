Τραγωδία στο Βόλο: «Μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν δύο ζωές» – Συγκλονίζει γείτονας για τη φονική φωτιά με τις 2 νεκρές γυναίκες

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία στον Βόλο μετά την τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25/3) όταν μετά από έκρηξη δύο γυναίκες 60 και 80 ετών κάηκαν ζωντανές μέσα στο σπίτι τους.

Γείτονας, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές όταν προσπάθησε να σώσει την 60χρονη γυναίκα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, την ώρα που η κατάκοιτη μητέρα της εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι.

«Άκουσα έναν θόρυβο και νόμιζα ότι έχει γίνει τροχαίο και έσπευσα να δω τι συμβαίνει», περιγράφει.

«Πλησιάζοντας τη μονοκατοικία είδα να ξεπηδούν φλόγες και άκουσα κάποιον να φωνάζει “βοήθεια καίγομαι”. Η εξώπορτα ήταν κλειδωμένη. Πήδηξα στην αυλή από τα κάγκελα και αντίκρισα τον 39χρονο ο οποίος έπιανε το πρόσωπό του και σφάδαζε από πόνο. Πριν προλάβω να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί βλέπω μία γυναίκα η οποία καιγόταν ολόκληρη. Εριξα ένα μπουφάν για να σταματήσω τη φωτιά. Πριν προλάβω να την πλησιάσω περισσότερο η γυναίκα έπεφτε νεκρή μπροστά μου», πρόσθεσε.

«Η πόρτα ήταν ανοιχτή και παντού υπήρχε φωτιά. Επιχείρησα να μπω μέσα αλλά ήταν αδύνατον. Τελικά και η δεύτερη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή λίγο μετά από τους πυροσβέστες. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν δύο ζωές», κατέληξε.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Βόλο

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο gegonota, η φωτιά ξέσπασε μέσα στο σπίτι τους στην οδό Αστυπάλαιας, από την σόμπα και πριν προλάβουν να καταλάβουν τι συνέβη πήραν φωτιά τα σκεπάσματα.

Οι γυναίκες ανήμπορες να κινηθούν πανικοβλήθηκαν και ο 39χρονος γιός της 60χρονης, που έμενε μαζί τους, μπήκε στο δωμάτιο προσπαθώντας να τις βγάλει έξω από το σπίτι αλλά ήταν αδύνατον. H γιαγιά που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και η μητέρα του έτρεξε να βγει από το σπίτι τυλιγμένη στις φλόγες, αλλά δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο τραυματίας φέρει βαριά εγκαύματα και έχει ήδη διασωληνωθεί, ενώ οι γιατροί εξετάζουν τη μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότερη αιτία της φωτιάς, η οποία φαίνεται να προήλθε από σόμπα αλογόνου, η οποία προκάλεσε άμεση ανάφλεξη και πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Έγινε αισθητός σε Θεσσαλονίκη και Σποράδες

Δίκη για τα Τέμπη: Αλλαγή αίθουσας ζητά ο Σύλλογος των συγγενών, μιλά για προσπάθεια δίκης «κεκλεισμένων των θυρών»

Πεύκη: Εντοπίστηκε οβίδα – Κλειστός δρόμος











