USS Gerald R. Ford: Ακόμα και το ενδεχόμενο σαμποτάζ από το πλήρωμα εξετάζει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

Η πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford (CVN-78) προκάλεσε πολύ μεγαλύτερες ζημιές από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί — με έναν ναύτη να διακομίζεται για ιατρική περίθαλψη από το πλοίο και 200 ακόμη να υποβάλλονται σε θεραπεία λόγω εισπνοής καπνού.

Τη Δευτέρα, το νεότερο και μεγαλύτερο πυρηνικό υπεραεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, όπου θα υποβληθεί σε συντήρηση στην αποβάθρα για τουλάχιστον μία εβδομάδα, αλλά ίσως και για περισσότερο. Δεν είναι σαφές αν το πολεμικό πλοίο θα παραμείνει στην ανατολική Μεσόγειο ή στη Μέση Ανατολή, ή αν θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στις εγκαταστάσεις πλυντηρίου στην πρύμνη του αεροπλανοφόρου στις 12 Μαρτίου, χρειάστηκε αρκετές ώρες για να σβήσει, αν και αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν διήρκεσε 30 ώρες, όπως ισχυρίστηκε η εφημερίδα The New York Times. Εξακολουθούν να υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για την πυρκαγιά στα μέσα ενημέρωσης, ενώ το Πεντάγωνο φαίνεται να προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της πυρκαγιάς αμέσως μετά το συμβάν, γεγονός που οδήγησε σε μετέπειτα σύγχυση.

Σειρά ατυχημάτων

Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι τα πλυντήρια του Ford είναι εκτός λειτουργίας και οι ναύτες χρειάστηκε να παραλάβουν ρούχα αεροπορικώς. Επιπλέον, πάνω από 1.000 στρώματα μεταφέρθηκαν από το υπό κατασκευή USS John F. Kennedy (CVN-79), γεγονός που υποδηλώνει ζημιές και στους χώρους διαμονής. Η πυρκαγιά είναι μόνο το πιο πρόσφατο ατύχημα στο CVN-78. Πριν από τη φωτιά, το νέο υπεραεροπλανοφόρο αντιμετώπιζε συνεχή προβλήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων στις περίπου 650 τουαλέτες του.

Το σύστημα συλλογής αποβλήτων μέσω κενού έχει φράξει καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας αποστολής — η οποία έχει πλέον διαρκέσει περίπου 9 μήνες στη θάλασσα, πολύ περισσότερο από μια συνηθισμένη αποστολή. Η ασυνήθιστη διάρκεια της αποστολής —που προκλήθηκε από την υπηρεσία του στην Καραϊβική εναντίον της Βενεζουέλας και στη συνέχεια από την άμεση μεταφορά του στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς η κρίση με το Ιράν κλιμακωνόταν— ενδέχεται να έφερε το πλήρωμα του Ford σε οριακό σημείο.

«Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι ενδέχεται να υπήρξε σαμποτάζ — όχι από μυστικούς πράκτορες του Ιράν, αλλά από μέλη του πληρώματος που ήταν δυσαρεστημένα επειδή η τυπική εξάμηνη θητεία τους παρατάθηκε για την επιχείρηση στον Κόλπο», ανέφερε η εφημερίδα Telegraph. Το πολεμικό πλοίο βρισκόταν πιθανώς στο τέλος της αποστολής του όταν ελήφθη η απόφαση να παραταθεί η τρέχουσα αποστολή, η οποία το έστειλε στη Μέση Ανατολή. Ακόμη και αν το CVN-78 επιστρέψει στην πατρίδα του, αντί να κατευθυνθεί ξανά προς τη Μέση Ανατολή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεπεράσει το ρεκόρ για τη μακρύτερη αποστολή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο που κατέχει το USS Abraham Lincoln (CVN-72), το οποίο παρέμεινε σε αποστολή για 294 ημέρες από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2020.

Στα όριά τους οι ναύτες

Τέτοιες αποστολές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους ναυτικούς. «Το Ford και το πλήρωμά του έχουν φτάσει στα όρια τους μετά από σχεδόν ένα χρόνο στη θάλασσα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας. «Πληρώνουν το τίμημα για τις απερίσκεπτες στρατιωτικές αποφάσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει διευκρινίσει αν πρόκειται για σαμποτάζ, αλλά αν ισχύει αυτό, ο ή οι δράστες θα βρεθούν σε πολύ σοβαρή θέση. «Θα μπορούσες εύκολα να καταδικαστείς σε 20 χρόνια φυλάκισης για κάτι τέτοιο, ειδικά σε περίοδο σύγκρουσης», δήλωσε ο Κρις Πάρι, συνταξιούχος υποναύαρχος του Βασιλικού Ναυτικού, στην εφημερίδα The Telegraph. Δεν θα ήταν το πρώτο περιστατικό εμπρησμού σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Το 2012, ένας πολιτικός εργολάβος έβαλε φωτιά στο υποβρύχιο επίθεσης κλάσης «Λος Άντζελες» USS Miami ενώ βρισκόταν στο λιμάνι του Κίτερι, στο Μέιν — σύμφωνα με πληροφορίες επειδή ήθελε να φύγει νωρίς από τη δουλειά.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε το σκάφος, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε 400 εκατομμύρια δολάρια και οδηγώντας στην αποστράτευσή του δύο χρόνια αργότερα. Ο εργολάβος που έβαλε τη φωτιά καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλάκισης. Πάντως, οι πυρκαγιές στα πλυντήρια μπορούν να αποτελέσουν πρόβλημα σε οποιοδήποτε μεγάλο πλοίο εν πλω, και είναι κάτι που ο κλάδος των κρουαζιέρων αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Με άλλα λόγια, δεν είναι σίγουρο ότι φταίει σαμποτάζ.

«Όλα είναι πιθανά»

«Όλα είναι πιθανά, και σε ένα πλοίο με σχεδόν 5.000 άτομα, πάντα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κακόβουλοι, ειδικά όταν το πλήρωμα έχει καταπονηθεί αρκετά. Ωστόσο, αν ήμουν τύπος που στοιχηματίζει, θα έλεγα ότι η πυρκαγιά ήταν πιθανότατα ατύχημα», δήλωσε ο Δρ. Τζον Κόρντλ, συνταξιούχος διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στην εφημερίδα The Telegraph, προσθέτοντας ότι οι ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εκπαιδεύονται να επικεντρώνονται στην αποστολή.

«Τα πλυντήρια έχουν πολλή θερμότητα, ηλεκτρικά συστήματα και κινούμενα μέρη, και οι άνθρωποι μπορεί απλώς να έχουν εξαντληθεί τόσο πολύ σε αυτό το ταξίδι που έκαναν λάθη», είπε ο Κόρντλ. Οι εγκαταστάσεις είναι γεμάτες με μηχανήματα που λειτουργούν σχεδόν ασταμάτητα σε υψηλή ταχύτητα και θερμοκρασία. Εάν οι αγωγοί δεν έχουν καθαριστεί σωστά, είναι εύκολο για μικρά σωματίδια όπως χνούδι να πάρουν φωτιά, οδηγώντας ενδεχομένως σε μεγαλύτερη πυρκαγιά — κάτι παρόμοιο με μια πυρκαγιά σε σπίτι που προκαλείται από συσσώρευση σωματιδίων.

Το ζήτημα τώρα είναι πόσο χρόνο θα χρειαστεί για την αποκατάσταση των ζημιών από τη φωτιά και αν το υπερ-αεροπλανοφόρο θα επιστρέψει στη Μέση Ανατολή ή θα κατευθυνθεί προς τις ΗΠΑ. «Η απομάκρυνση του Ford από το πεδίο δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα σημαίνει λιγότερη αμερικανική υποστήριξη στις πολεμικές προσπάθειες», δήλωσε ο Ντάνιελ Σνάιντερμαν, διευθυντής προγραμμάτων παγκόσμιας πολιτικής στο Penn Washington, στο France24. «Ο ρόλος του Ford στην άμυνα του Ισραήλ είναι σημαντικός».

