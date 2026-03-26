ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 19:15
Παύλος Μαρινάκης για την αύξηση στον κατώτατο μισθό: «Ο κόσμος θα δει σημαντική βελτίωση»

Για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στο MEGA.

«Δεν λέω ότι ο κόσμος θα γίνει πλούσιος, αλλά θα δει σημαντική βελτίωση στο εισόδημα του» είπε, επισημαίνοντας ότι η αναπροσαρμογή αγγίζει περίπου 700.000 συμπολίτες μας στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιους υπαλλήλους. 

Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «δεν βοηθάει ο μηδενισμός» και υπενθύμισε ότι έχουν δημιουργηθεί 570.000 νέες θέσεις εργασίας. «Πώς γίνεται να μας καταγγέλλουν, όταν δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αύξηση του εισοδήματος» διερωτήθηκε. 

Σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκει την Ελλάδα καλύτερα προετοιμασμένη σε επίπεδο άμυνας. Ανέφερε επίσης ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, ζητώντας αποκλιμάκωση για να αντέξουν οι διεθνείς οικονομίες. 

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα έχει μετρήσει βήματα, γεγονός που αποτυπώνεται και στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου. «Δεν είναι δουλειά κανενός κόμματος να πάρει ρόλο εισαγγελέα» είπε.

Διαβάστε επίσης:

Βολές Σακελλαρίδη κατά Τσίπρα: Είναι η αφετηρία της κρίσης αξιοπιστίας της Αριστεράς

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για τον κατώτατο μισθό – Για «ανεπαρκή αύξηση» κάνουν λόγο τα κόμματα

Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις

ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από ένα εκατομμύριο Ιρανοί μαχητές ετοιμάζονται για χερσαία επίθεση των ΗΠΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τραμπ σε Ιράν: «Συμφωνήστε αλλιώς θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε» – Με όρους απάντησε η Τεχεράνη στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 24 νεκροί μετά από πτώση λεωφορείου σε ποταμό – Σοκαριστικό βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε για Μέση Ανατολή: Γνωρίζουμε ότι το Ιράν, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα συνεργάζονται στενά

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

