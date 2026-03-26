Παύλος Μαρινάκης για την αύξηση στον κατώτατο μισθό: «Ο κόσμος θα δει σημαντική βελτίωση»

Για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στο MEGA.

«Δεν λέω ότι ο κόσμος θα γίνει πλούσιος, αλλά θα δει σημαντική βελτίωση στο εισόδημα του» είπε, επισημαίνοντας ότι η αναπροσαρμογή αγγίζει περίπου 700.000 συμπολίτες μας στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιους υπαλλήλους.

Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «δεν βοηθάει ο μηδενισμός» και υπενθύμισε ότι έχουν δημιουργηθεί 570.000 νέες θέσεις εργασίας. «Πώς γίνεται να μας καταγγέλλουν, όταν δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αύξηση του εισοδήματος» διερωτήθηκε.

Σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκει την Ελλάδα καλύτερα προετοιμασμένη σε επίπεδο άμυνας. Ανέφερε επίσης ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, ζητώντας αποκλιμάκωση για να αντέξουν οι διεθνείς οικονομίες.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα έχει μετρήσει βήματα, γεγονός που αποτυπώνεται και στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου. «Δεν είναι δουλειά κανενός κόμματος να πάρει ρόλο εισαγγελέα» είπε.

Βολές Σακελλαρίδη κατά Τσίπρα: Είναι η αφετηρία της κρίσης αξιοπιστίας της Αριστεράς

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για τον κατώτατο μισθό – Για «ανεπαρκή αύξηση» κάνουν λόγο τα κόμματα

Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις