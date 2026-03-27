Απίθανο: Τα νέα δολάρια θα έχουν την υπογραφή του Τραμπ – Στα τάρταρα μία παράδοση δεκαετιών 

Η είδηση καταγράφεται στους σημερινούς New York times και είναι ενδεικτική του πώς ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει την παρουσία του στην αμερικανική πολιτική σκηνή και όχι μόνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2026 η υπογραφή του Τραμπ θα εμφανίζεται στα δολάρια μαζί με την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ως μια ιδιαίτερη κίνηση για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ κάτι που για πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται από εν ενεργεία πρόεδρο.

Η απόφαση παρουσιάζεται επισήμως ως μέρος των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, πίσω από το επετειακό επιχείρημα, δύσκολα μπορεί να αγνοήσει κανείς τη βαρύτητα της συγκυρίας. Για πρώτη φορά, ένας εν ενεργεία πρόεδρος θα δει την υπογραφή του να τυπώνεται στο αμερικανικό χαρτονόμισμα, σε μια σαφή ρήξη με μια παράδοση δεκαετιών. Δεν αλλάζει το πρόσωπο που εικονίζεται στα δολάρια, ούτε βεβαίως η αξία τους. Αλλάζει, όμως, κάτι πιο διακριτικό και ίσως γι’ αυτό πιο εύγλωττο: το αποτύπωμα της εξουσίας πάνω στο πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της αμερικανικής οικονομικής ισχύος.

Στην πράξη, η κίνηση δεν έχει οικονομικές συνέπειες. Δεν μεταβάλλει τη λειτουργία του νομίσματος, ούτε επηρεάζει το κύρος του δολαρίου. Η σημασία της είναι πολιτική, σχεδόν σκηνοθετική. Για τους υποστηρικτές του κ. Τραμπ, πρόκειται για μια θεμιτή τιμητική κίνηση, που συνδέει την προεδρία του με μια μεγάλη εθνική επέτειο. Για τους επικριτές του, είναι μια ακόμη ένδειξη της τάσης του να ενσωματώνει το προσωπικό του αποτύπωμα στους θεσμούς, να μετατρέπει τη δημόσια εξουσία σε φορέα προσωπικής σφραγίδας.

Και ίσως εκεί βρίσκεται η ουσία της είδησης. Οχι στο αν οι Αμερικανοί θα κρατούν σύντομα στα χέρια τους χαρτονομίσματα με μια διαφορετική υπογραφή, αλλά στο τι αφηγείται αυτή η υπογραφή για την ίδια την εποχή Τραμπ. Σε μια περίοδο έντονου πολιτικού διχασμού, ακόμη και μια τόσο φαινομενικά μικρή λεπτομέρεια αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: ότι στην Αμερική του σήμερα η μάχη για την εξουσία δίνεται όχι μόνο με νόμους και εκλογές, αλλά και με σύμβολα.

Νεπάλ: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 35χρονος ράπερ Μπαλέντρα Σαχ



Στα πρόθυρα κατάρρευσης ο στρατός του Ισραήλ – Παρακαλάνε για εφέδρους, επίθεση της αντιπολίτευσης σε Νετανιάχου

Μέση Ανατολή: Παράταση Τραμπ στο Ιράν, σχέδια για 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες – Πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις