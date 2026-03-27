Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το πρωτότυπο έργο του Ηλία Μαγκλίνη «Διψάει τις Νύχτες» με τον Όμηρο Πουλάκη σε μια σκοτεινή σόλο περφόρμανς, από τις 5 Απριλίου και μόνο για τρεις μόνο παραστάσεις.

Ένα υπερβατικό νυχτερινό θέαμα που ξεκινάει στις 22.30 το βράδυ από το πρόπυλο του θεάτρου για να καταλήξει στην κεντρική σκηνή του. Ένα πλάσμα εξαίρεση, αντιμέτωπο με την άσβεστη δίψα του για αίμα και ζωη, διαπερνά την ιστορία του ανθρώπου.

Μια φύση αθάνατη, χαραγμένη από τον Έρωτα και καταδικασμένη στην αιωνιότητα της ανάμνησης. Ένας βρικόλακας που αναζητά την υπέρβαση των ορίων της ίδιας του της αθανασίας.

Ταυτότητα Παράστασης:

Σκηνοθεσία, Δραματουργική Ανασύνθεση, Ερμηνεία: Όμηρος Πουλάκης

Μουσική Ανασύνθεση: Δημήτρης Μπαρούτας

Βοηθός Σκηνοθέτις: Λούνα Ανωγιάτη

Φωτογραφία: Μαριαλένα Πολίτη

Διαβάστε επίσης:

«Μπουμπουλίνας 18»: Η συγκλονιστική ιστορία μνήμης, αντίστασης και ελευθερίας έρχεται στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου Ν. Κόσμου

Το «Caveman» του Rob Becker με τον Σωτήρη Καλυβάτση επιστρέφει στο θέατρο Αργώ

Το Trainspotting γίνεται θεατρικό μιούζικαλ από τον Irvine Welsh



