search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

«Διψάει τις Νύχτες» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Ένα υπερβατικό νυχτερινό θέαμα μόνο για τρεις παραστάσεις

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το πρωτότυπο έργο του Ηλία Μαγκλίνη «Διψάει τις Νύχτες» με τον Όμηρο Πουλάκη σε μια σκοτεινή σόλο περφόρμανς, από τις 5 Απριλίου και μόνο για τρεις μόνο παραστάσεις.

Ένα υπερβατικό νυχτερινό θέαμα που ξεκινάει στις 22.30 το βράδυ από το πρόπυλο του θεάτρου για να καταλήξει στην κεντρική σκηνή του. Ένα πλάσμα εξαίρεση, αντιμέτωπο με την άσβεστη δίψα του για αίμα και ζωη, διαπερνά την ιστορία του ανθρώπου. 

Μια φύση αθάνατη, χαραγμένη από τον Έρωτα και καταδικασμένη στην αιωνιότητα της ανάμνησης. Ένας βρικόλακας που αναζητά την υπέρβαση των ορίων της ίδιας του της αθανασίας.

Ταυτότητα Παράστασης:

  • Σκηνοθεσία, Δραματουργική Ανασύνθεση, Ερμηνεία: Όμηρος Πουλάκης
  • Μουσική Ανασύνθεση: Δημήτρης Μπαρούτας
  • Βοηθός Σκηνοθέτις: Λούνα Ανωγιάτη
  • Φωτογραφία: Μαριαλένα Πολίτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3