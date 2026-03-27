Εξουθενωμένοι, κακοπληρωμένοι και απογοητευμένοι οι Έλληνες νοσηλευτές – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της ΠΑΣΟΝΟΠ

Καθηλωμένοι στις τελευταίες θέσεις μισθολογικά παραμένουν οι Έλληνες νοσηλευτές μαζί με τη Λιθουανία καθώς λαμβάνουν από 900 ευρώ έως 2.100 μισθό, όταν οι μέσος μηνιαίος μισθός των συνάδελφων τους στο Λουξεμβούργο αγγίζει τα 6.300 και στην Ελβετία σχεδόν τα 8.000 ευρώ.

Εάν σε αυτήν την εικόνα που βιώνουν οι Έλληνες νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία, συμπληρώσει κανείς και τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν με συνέπεια οι περισσότεροι να πάσχουν από το σύνδρομο εξουθένωσης (burn out), τότε εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθένας γιατί η συντριπτική πλειοψηφία τους (72%) δεν προτείνουν στους νέους να ακολουθούσουν το επάγγελμά τους.

Τα παραπάνω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες νοσηλευτές παραμένουν οι πιο χαμηλόμισθοι της Ευρώπης, αναδεικνύει η έρευνα της Πανελλήνιας Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ) με τίτλο: « Σύγκριση μισθών των νοσηλευτών των ευρωπαϊκών χωρών και καλύτερες χώρες εργασίας, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση».

Οι καλύτερες χώρες για εργασία νοσηλευτών στην Ευρώπη

Αναλυτικά σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΣΟΝΟΠ στο Λουξεμβούργο, ο μέσος μηνιαίος μικτός μισθός του νοσηλευτή ανέρχεται περίπου στα 5.000–6.300€, ενώ ο δείκτης κόστους ζωής είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Παρά το υψηλό κόστος διαβίωσης, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων παραμένει ιδιαίτερα υψηλή λόγω του υψηλού εισοδήματος και του ισχυρού κοινωνικού κράτους.

Αντίστοιχα, στην Ελβετία, οι νοσηλευτές λαμβάνουν περίπου 5.800–7.900€ μηνιαίως, ενώ το κόστος ζωής είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Παρά τις αυξημένες δαπάνες, η χώρα παρουσιάζει υψηλό επίπεδο καθαρών αποδοχών και αγοραστικής δύναμης.

Στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία, οι μηνιαίοι μισθοί κυμαίνονται περίπου μεταξύ 2.900€ και 4.600€. Το κόστος ζωής στις χώρες αυτές θεωρείται υψηλό αλλά αναλογικά ισορροπημένο σε σχέση με τους μισθούς. Η σχέση εισοδήματος και δαπανών επιτρέπει σταθερό επίπεδο διαβίωσης και σχετικά υψηλή επαγγελματική ασφάλεια.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, οι μέσοι μισθοί των νοσηλευτών είναι χαμηλότεροι σε σύγκριση με τη Βόρεια Ευρώπη (περίπου 2.500–3.800€ μηνιαίως), ενώ το κόστος ζωής παραμένει υψηλό, ιδιαίτερα σε μητροπολιτικές περιοχές. Η αναντιστοιχία μεταξύ εισοδήματος και δαπανών, κυρίως λόγω υψηλών τιμών κατοικίας, περιορίζει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Αντίθετα, σε χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Λιθουανία, οι μισθοί των νοσηλευτών είναι σημαντικά χαμηλότεροι (περίπου 900–2.700€ μηνιαίως). Παρότι το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο, η αγοραστική δύναμη παραμένει περιορισμένη λόγω των χαμηλών αποδοχών, γεγονός που συνδέεται με αυξημένη επαγγελματική κινητικότητα και μετανάστευση νοσηλευτικού προσωπικού προς χώρες με υψηλότερες απολαβές.

Δυσοίωνα τα στοιχεία για την Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, κυρίως ως προς το επίπεδο των αποδοχών και τις επαγγελματικές προοπτικές.

Οι μισθοί των νοσηλευτών στον δημόσιο τομέα κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 1.000 και 2.100 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την προϋπηρεσία και τη βαθμίδα απασχόλησης, ενώ στον ιδιωτικό τομέα οι αποδοχές μπορεί να διαφοροποιούνται, χωρίς όμως να παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Παρότι το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τα βασικά έξοδα διαβίωσης, όπως η στέγαση, η ενέργεια και τα τρόφιμα, απορροφούν σημαντικό μέρος του εισοδήματος, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Παράλληλα, το ελληνικό σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται από αυξημένο φόρτο εργασίας, ελλείψεις προσωπικού και περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά συστήματα. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τις σχετικά χαμηλές αποδοχές, έχουν συμβάλει στη μετανάστευση σημαντικού αριθμού Ελλήνων νοσηλευτών προς χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, όπου προσφέρονται υψηλότεροι μισθοί και καλύτερες εργασιακές συνθήκες.

Τα πλεονεκτήματα

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τη γενικότερη τάση «διαρροής επιστημονικού προσωπικού» (brain drain), η οποία επηρεάζει τη στελέχωση και τη λειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας. Ωστόσο, η Ελλάδα προσφέρει ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως:

το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης σε σχέση με χώρες υψηλού εισοδήματος,

το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον,

τη δυνατότητα επαγγελματικής σταθερότητας στον δημόσιο τομέα.

Η εργασία των νοσηλευτών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη οικονομική ανταμοιβή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση και τις επιλογές κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, γιατί στο ερώτημα αν θα προτείναμε σε ένα νέο άτομο να ασχοληθεί με το επάγγελμα της νοσηλευτικής, το 72,7% των συμμετεχόντων απάντησε αρνητικά. Το υψηλό αυτό ποσοστό αναδεικνύει τον προβληματισμό και τη δυσαρέσκεια που επικρατεί σχετικά με τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος. Η απάντηση αυτή συνδέεται πιθανότατα με ζητήματα όπως η υποστελέχωση, οι χαμηλές αποδοχές, η εργασιακή εξουθένωση και η έλλειψη επαγγελματικής αναγνώρισης.

Το εύρημα αυτό αποτελεί ένδειξη της ανάγκης για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε το επάγγελμα να καταστεί πιο ελκυστικό και βιώσιμο για τις νεότερες γενιές.

Δείτε όλη την έρευνα:

