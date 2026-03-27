search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 10:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Μεξικό: Αγνοούνται δύο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα – Έρευνες από το πολεμικό ναυτικό

mexico_navy_new

Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη (26/3) ότι έχει αρχίσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό δυο ιστιοφόρων με εννέα επιβαίνοντες διαφόρων εθνικοτήτων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα αλλά αγνοούνται.

Δεν διευκρίνισε ούτε τις ταυτότητες, ούτε τις εθνικότητες των μελών των πληρωμάτων τους, ωστόσο σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές ή κέντρα έρευνας και διάσωσης της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Κούβας, και των ΗΠΑ.

Από την περασμένη εβδομάδα, ακτιβιστές από διάφορα κράτη αναχωρούν από το Μεξικό με πλοία για να μεταφέρουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, που βρέθηκε αντιμέτωπη από τον Φεβρουάριο με πετρελαϊκό αποκλεισμό από την Ουάσιγκτον.

Τα δυο σκάφη που αγνοούνται απέπλευσαν από το Ίσλα Μουχέρες («νησί των γυναικών»), στην πολιτεία Κίντανα Ρο, στο νοτιοανατολικό Μεξικό, την Παρασκευή. Αναμενόταν να φθάσουν στην Αβάνα την Τρίτη ή προχθές Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε το μεξικανικό ΠΝ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί δυνατή «η επικοινωνία» μαζί τους, ούτε «η επιβεβαίωση της άφιξής τους», εξήγησε.

Σύμφωνα με ομάδα του AFP που επέβαινε σε άλλο σκάφος, το οποίο έφθασε στην Κούβα, σφοδροί άνεμοι και ισχυρά ρεύματα έκαναν δύσκολο το ταξίδι.

Το μεξικανικό ΠΝ ανέφερε πως βρίσκεται σε επαφή με «τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των χωρών καταγωγής των επιβαινόντων» στα δυο ιστιοφόρα για να υπάρξει συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών.

Στις έρευνες συμμετέχουν αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας και επιτήρησης CASA C-295 Persuader (Airbus Defence) της πολεμικής αεροπορίας, διευκρίνισε το πολεμικό ναυτικό. Πρόσθεσε πως απευθύνει έκκληση στην κοινότητα του πολιτικού και εμπορικού ναυτικού στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού να αναφέρει «χωρίς καθυστέρηση» όποια πληροφορία έχει για τα δυο ιστιοφόρα που αγνοούνται.

Το πρώτο πλοίο στόλου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια έφθασε την Τρίτη στην Κούβα, χώρα που παραμένει βυθισμένη σε ενεργειακή κρίση την οποία επιδείνωσε ο πετρελαϊκός αποκλεισμός των ΗΠΑ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nino-zosephine-new
LIFESTYLE

balendra-shah
ΚΟΣΜΟΣ

us marines
ΚΟΣΜΟΣ

mwro
ΕΛΛΑΔΑ

stavros_kalafatis_new
BUSINESS

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

kafsima_1303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

mitsotakis anna odusseas famellos
ΚΑΛΧΑΣ

ANT1+ PLATFORM
MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

nino-zosephine-new
LIFESTYLE

balendra-shah
ΚΟΣΜΟΣ

us marines
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3