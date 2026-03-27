search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 07:55
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

27.03.2026 06:52

Podcast: Ντόχα, Ντουμπάι – Στην έρημο των ουρανοξυστών

Μετά από μια μακραίωνη παράδοση ανατολίτικου πολιτισμού, η Ντόχα και το Ντουμπάι, στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν μετατραπεί σε εκτάσεις άκρατου και άκριτου δυτικού πολιτισμού.

Φαίνεται πως στις πόλεις αυτές μετράει το ύψος και το μέγεθος ως απόδειξη των πάμπολλων δυνατοτήτων του χρήματος. Στη μέση της ερήμου, περιβαλλόμενες από θίνες, οι δύο πόλεις έχουν χάσει την ταυτότητα της αραβικής παράδοσης, προς χάριν πολυτελών απολαύσεων των πάμπολλων δυτικών τουριστών. Συγχρόνως, ακόμη πιο πολλοί είναι οι εργασιακοί μετανάστες, είτε ως εργάτες των μεγάλων έργων είτε ως επιχειρηματίες είτε ως επιστήμονες.

Μα, δεν διαθέτουν, λοιπόν, τίποτα αξιόλογο, η Ντόχα και το Ντουμπάι, κάτι που να αξίζει να το επισκεφθείς; Ασφαλώς και η αρχιτεκτονική τέτοιων μεγάλων οικοδομημάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα με το ύψος και τον όγκο, κάποιες από αυτές τις κατασκευές είναι αρχιτεκτονικά αξιοπρόσεκτες και θαυμαστές. Έστω κι αν κάποιες από αυτές προσφέρονται για την τουριστική έλξη, οι ταξιδιώτες θα ανακαλύψουν πίσω τους εντυπωσιακές ανθρώπινες δυνατότητες.

Στη μέση της Ανατολής, συναντάει κάποιος την απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας, που με τον τρόπο της δημιουργεί συνθήκες Δύσης. Έρημος γύρω και μέσα από τις πόλεις…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3