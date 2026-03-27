Podcast: Ντόχα, Ντουμπάι – Στην έρημο των ουρανοξυστών

Μετά από μια μακραίωνη παράδοση ανατολίτικου πολιτισμού, η Ντόχα και το Ντουμπάι, στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν μετατραπεί σε εκτάσεις άκρατου και άκριτου δυτικού πολιτισμού.

Φαίνεται πως στις πόλεις αυτές μετράει το ύψος και το μέγεθος ως απόδειξη των πάμπολλων δυνατοτήτων του χρήματος. Στη μέση της ερήμου, περιβαλλόμενες από θίνες, οι δύο πόλεις έχουν χάσει την ταυτότητα της αραβικής παράδοσης, προς χάριν πολυτελών απολαύσεων των πάμπολλων δυτικών τουριστών. Συγχρόνως, ακόμη πιο πολλοί είναι οι εργασιακοί μετανάστες, είτε ως εργάτες των μεγάλων έργων είτε ως επιχειρηματίες είτε ως επιστήμονες.

Μα, δεν διαθέτουν, λοιπόν, τίποτα αξιόλογο, η Ντόχα και το Ντουμπάι, κάτι που να αξίζει να το επισκεφθείς; Ασφαλώς και η αρχιτεκτονική τέτοιων μεγάλων οικοδομημάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα με το ύψος και τον όγκο, κάποιες από αυτές τις κατασκευές είναι αρχιτεκτονικά αξιοπρόσεκτες και θαυμαστές. Έστω κι αν κάποιες από αυτές προσφέρονται για την τουριστική έλξη, οι ταξιδιώτες θα ανακαλύψουν πίσω τους εντυπωσιακές ανθρώπινες δυνατότητες.

Στη μέση της Ανατολής, συναντάει κάποιος την απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας, που με τον τρόπο της δημιουργεί συνθήκες Δύσης. Έρημος γύρω και μέσα από τις πόλεις…

