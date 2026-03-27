Συγκλονιστική στιγμή στο φιλικό Ιράν-Νιγηρία: Οι Ιρανοί παίκτες τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Μινάμπ κρατώντας σχολικές τσάντες

Μια εικόνα που συγκίνησε το ποδοσφαιρικό κοινό παγκοσμίως εκτυλίχθηκε πριν από τον φιλικό αγώνα Ιράν – Νιγηρία, όταν η εθνική ομάδα του Ιράν τίμησε τα θύματα της τραγωδίας στη Μινάμπ με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Οι παίκτες του Ιράν κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας σχολικές τσάντες, σε μια συμβολική κίνηση που παρέπεμπε στα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση.

Η στιγμή ήταν έντονα συναισθηματικά φορτισμένη, με τη συγκίνηση να κορυφώνεται στη διάρκεια των εθνικών ύμνων. Οι ποδοσφαιριστές του Ιράν παρέμειναν σιωπηλοί, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων.

🚨 TRAGEDY HONORED: Iranian players pay heartfelt tribute to Minab school victims. Carrying school bags & standing silent during anthems, the team mourns 28 Feb tragedy ahead of match against Nigeria. 💔 #IranSports #MinabMemorial #Breaking pic.twitter.com/OBoLxa3p3j — Strategic Axis: Iran & Israel (@StrategicAxis0) March 27, 2026

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου, όταν πύραυλος έπληξε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ. Δεκάδες άνθρωποι, κυρίως μικρά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους, προκαλώντας παγκόσμια θλίψη και έντονες αντιδράσεις.

Ο φιλικός αγώνας διεξήχθη στην Αττάλεια της Τουρκίας, στο πλαίσιο διεθνούς τουρνουά, αλλά το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στη συμβολική αυτή στιγμή. Η εικόνα και το μήνυμα που μετέφεραν οι παίκτες του Ιράν ήταν αυτό που κυριάρχησε στα social media και στα διεθνή ΜΜΕ.

Για την ιστορία, η Νιγηρία επικράτησε με 2-1, ενώ ο αρχηγός της Ιρανικής ομάδας, Μεχντί Ταρέμι, πέτυχε το γκολ της ομάδας του στο 67ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ απέναντι στην ομάδα του Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

