Λίβανος: Νεκροί 3 δημοσιογράφοι από ισραηλινή επιδρομή

Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένης μιας ανταποκρίτριας του Al-Mayadeen σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο δεύτερος δημοσιογράφος ήταν ανταποκριτής του Al-Manar.

«Η δημοσιογράφος του Al-Mayadeen, Φατιμά Φτούνι, και ο ανταποκριτής του Al-Manar, Αλί Σουαΐμπ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Τζεζίν», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της Φτούνι, ένας εικονολήπτης, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση.

Το Al-Mayadeen επιβεβαίωσε τον θάνατο της Φτούνι στο κανάλι του στο Telegram, ενώ το Al-Manar ανακοίνωσε τον θάνατο του πολεμικού ανταποκριτή του, ενός από τους μακροβιότερους δημοσιογράφους του καναλιού, σε δελτίο ειδήσεων.

«Κατάφωρο έγκλημα»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν καταδίκασε την ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε έναν δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Al Manar της Χεζμπολάχ και έναν άλλον του φιλο-Χεζμπολάχ καναλιού Al Mayadeen στο νότιο Λίβανο το Σάββατο.

«Για άλλη μια φορά, η ισραηλινή επιθετικότητα παραβιάζει τους πιο βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των νόμων του πολέμου, στοχοποιώντας δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι τελικά πολίτες που εκτελούν επαγγελματικό καθήκον», δήλωσε ο Αούν σε ανακοίνωση που εξέδωσε η προεδρία.

«Πρόκειται για ένα κατάφωρο έγκλημα που παραβιάζει όλους τους κανόνες και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι δημοσιογράφοι απολαμβάνουν διεθνή προστασία σε πολέμους».

Ουκρανία: Διαψεύδει ότι το Ιράν κατέστρεψε αποθήκη anti-drones συστημάτων στα ΗΑΕ

Μέση Ανατολή: Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ ανοικτά του Ομάν στόχευσαν οι Ιρανοί – Μπήκε στον πόλεμο η Υεμένη, όλες οι εξελίξεις

Ο αμερικανο-ιρανικός πόλεμος των εντυπώσεων με υπερβολές, ψέματα και… αλήθειες

