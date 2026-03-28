search
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

Λίβανος: Νεκροί 3 δημοσιογράφοι από ισραηλινή επιδρομή

Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένης μιας ανταποκρίτριας του Al-Mayadeen σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο δεύτερος δημοσιογράφος ήταν ανταποκριτής του Al-Manar.

«Η δημοσιογράφος του Al-Mayadeen, Φατιμά Φτούνι, και ο ανταποκριτής του Al-Manar, Αλί Σουαΐμπ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Τζεζίν», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της Φτούνι, ένας εικονολήπτης, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση.

Το Al-Mayadeen επιβεβαίωσε τον θάνατο της Φτούνι στο κανάλι του στο Telegram, ενώ το Al-Manar ανακοίνωσε τον θάνατο του πολεμικού ανταποκριτή του, ενός από τους μακροβιότερους δημοσιογράφους του καναλιού, σε δελτίο ειδήσεων.

«Κατάφωρο έγκλημα»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν καταδίκασε την ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε έναν δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Al Manar της Χεζμπολάχ και έναν άλλον του φιλο-Χεζμπολάχ καναλιού Al Mayadeen στο νότιο Λίβανο το Σάββατο.

«Για άλλη μια φορά, η ισραηλινή επιθετικότητα παραβιάζει τους πιο βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των νόμων του πολέμου, στοχοποιώντας δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι τελικά πολίτες που εκτελούν επαγγελματικό καθήκον», δήλωσε ο Αούν σε ανακοίνωση που εξέδωσε η προεδρία.

«Πρόκειται για ένα κατάφωρο έγκλημα που παραβιάζει όλους τους κανόνες και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι δημοσιογράφοι απολαμβάνουν διεθνή προστασία σε πολέμους».

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Διαψεύδει ότι το Ιράν κατέστρεψε αποθήκη anti-drones συστημάτων στα ΗΑΕ

Μέση Ανατολή: Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ ανοικτά του Ομάν στόχευσαν οι Ιρανοί – Μπήκε στον πόλεμο η Υεμένη, όλες οι εξελίξεις

Ο αμερικανο-ιρανικός πόλεμος των εντυπώσεων με υπερβολές, ψέματα και… αλήθειες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doukas_synedrio_pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

tsouros_germanou_ouggarezos
MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

mantzos (1) (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε»

liagkas_kwnstantaras
MEDIA

Κωνσταντάρας κατά Λιάγκα για Κατσαρίδη: «Ήταν μειωτικός, το έχει ξανακάνει σε βοηθό αρχισυντάκτη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ap-houthi11
ΚΟΣΜΟΣ

H Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο: «Επιτεθήκαμε με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ» – Φόβοι ευρείας κλιμάκωσης μετά την εμπλοκή των Χούθι

israel-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν διέλυσε την εικόνα μίας άτρωτης χώρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

