Podcast – Γιάννης Αναστασάκης: «Είμαστε άνθρωποι μόνο όταν νιώθουμε τον πόνο των άλλων»

Το σπουδαίο έργο «Το Χελιδόνι» του Ισπανού συγγραφέα Γκιλιέμ Κλούα παρουσιάζεται από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο Θέατρο ΕΛΕΡ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη.

Τους δύο ρόλους του έργου ερμηνεύουν η Μαρία Τσιμά και ο Κυριάκος Μαρκάτος. Με αυτή την αφορμή, ο σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την επιλογή του έργου, ο Γιάννης Αναστασάκης παρακολουθεί στενά τη σύγχρονη ισπανική δραματουργία και, όταν συνάντησε το «Χελιδόνι» του Κλούα —πρώτη φορά στη σκηνή με την αξέχαστη Σοφία Σεϊρλή— συγκλονίστηκε. Έτσι, δεν το σκέφτηκε καθόλου όταν του το πρότεινε ο φίλος και συνεργάτης Κυριάκος Μαρκάτος. Η Μαρία Τσιμά ενθουσιάστηκε, οι υπόλοιποι συνεργάτες βρέθηκαν αμέσως και άρχισαν δουλειά! Αναφορικά με την υπόθεση του έργου, η δράση εκτυλίσσεται σε ένα διαμέρισμα, σε ένα μάθημα φωνητικής που ξεκινά ως μια τυπική συνάντηση. Πολύ γρήγορα όμως, οι δύο χαρακτήρες, η Αμέλια κι ο Ραμόν, καταλαβαίνουμε πως συνδέονται με έναν τρόπο βαθύτερο και πιο οδυνηρό απ’ όσο φαίνεται αρχικά. Ο διάλογός τους εξελίσσεται σε μια σταδιακή σύγκρουση, όπου ο πόνος, η άρνηση και η ενοχή έρχονται στην επιφάνεια.

Ένα ψυχολογικό δράμα που μιλά καθαρά κι ειλικρινά για τη βία απέναντι στη διαφορετικότητα και για το κόστος που αφήνει αυτή η βία πίσω της. Χωρίς διδακτισμό και χωρίς εύκολες λύσεις, το έργο κι η παράσταση προσπαθούν να οδηγήσουν τους ήρωες και το κοινό σε μια άμεση επαφή με την αλήθεια. Ο σκηνοθέτης, σχολιάζοντας το θέμα της διαφορετικότητας σήμερα, είπε ότι μπορούμε να λεγόμαστε άνθρωποι μόνο όταν νιώθουμε τον πόνο των άλλων. Πρόσθεσε ακόμα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σήμερα στο θέμα αυτό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κόντρα φωνές. Έκλεισε τη συνομιλία μας λέγοντας ότι το καινούριο το προτιμά το 50% των ανθρώπων, ενώ οι άλλοι μισοί προτιμούν τη συντήρηση.

Διαβάστε επίσης:

Podcast: Ντόχα, Ντουμπάι – Στην έρημο των ουρανοξυστών

Podcast: Γιάννης Μπέζος: «Όταν ψηφίζουμε πρέπει να σκεφτόμαστε δυο φορές»

Podcast – Άγγελος Συρίγος: «Με τους κατοίκους των παραλίων της Τουρκίας, είμαστε φυλετικά συγγενείς»