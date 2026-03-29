Μέση Ανατολή: Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος συγκεντρώνονται στο Πακιστάν για αποκλιμάκωση του πολέμου

Kορυφαίοι διπλωμάτες από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στo Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Associated Press, o πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι είχε «εκτενείς συνομιλίες» με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σχετικά με τις περιφερειακές εχθροπραξίες.

Η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις: απειλεί τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου, πυροδοτεί ελλείψεις λιπασμάτων και διαταράσσει τις αεροπορικές μεταφορές. Ο έλεγχος του Ιράν στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές και αύξηση τιμών.

