Podcast – Βαλέρια Δημητριάδου: «Γράφω έργα μόνο για τους ανθρώπους του σήμερα»

Το σύγχρονο και εξαιρετικά επίκαιρο έργο «Συναίνεση» (Consent) της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, από την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Επί σκηνής, ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών: εκτός από τη Βαλέρια Δημητριάδου, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, η Κίττυ Παϊταζόγλου, ο Παναγιώτης Γαβρέλας, ο Ερρίκος Μηλιάρης, η Καλλιόπη Παναγιωτίδου και η Μανταλένα Καραβάτου. Με αυτή την αφορμή, η ταλαντούχος ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr.

Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη. Σχετικά με την υπόθεση, καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους. Με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο, η Νίνα Ρέιν θέτει καίρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συναίνεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές.

Το έργο αποκτά πιο έντονη και επίκαιρη διάσταση με τις θεματικές του γύρω από τη συναίνεση, την εξουσία και τη δυσκολία απόδειξης της αλήθειας σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας και όχι μόνο, φωτίζοντας τις σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και της απονομής δικαιοσύνης στη σύγχρονη κοινωνία. Η «Συναίνεση» παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 2017 στο National Theatre του Λονδίνου, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, και το 2018 μεταφέρθηκε στο θέατρο Harold Pinter του West End.

Η ηθοποιός δεν παρέλειψε, βεβαίως, να αναφερθεί και στη μεγάλη θεατρική επιτυχία της τρέχουσας σεζόν, που παίζεται στο «Θέατρο Εμπορικόν» με τίτλο «Ένα κάποιο κενό», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι γράφει έργα που αφορούν τους ανθρώπους του σήμερα. Έργα που οι νέοι άνθρωποι μπορούν να τα αντιληφθούν άμεσα. Το «Ένα κάποιο κενό» είναι το τρίτο της θεατρικό έργο.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πολυβραβευμένου έργου «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον», που παρουσιάστηκε για τρεις συνεχόμενες χρονιές, καθώς και του έργου «Ενενήντα», το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών, η Βαλέρια Δημητριάδου επιστρέφει με το «Ένα κάποιο κενό». Είναι επτά ιστορίες. Επτά διαφορετικοί άνθρωποι. Ιστορίες που εκτυλίσσονται παράλληλα, σαν εσωτερικά μονόπρακτα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας πως πίσω από την επιφάνεια της «κανονικότητας» υπάρχει κάτι εύθραυστο: ένα κενό που όλοι γνωρίζουμε, μα δύσκολα παραδεχόμαστε. Το κενό της μη σύνδεσης. Με τον εαυτό μας πρωτίστως και, κατ’ επέκταση, με τους άλλους.

