Αυστραλία: «…Και ο ουρανός έγινε αίμα» – Εικόνες αποκάλυψης από τον κυκλώνα Narelle (Videos)

Εικόνες βγαλμένες από την «Αποκάλυψη» του Ιωάννου ή από δυστοπικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας αποτύπωσαν οι κάμερες στις περιοχές της Αυστραλίας του πλήττονται από τον κυκλώνα Narelle.

Καθώς ο κυκλώνας κατευθυνόταν προς τις ακτές της Δυτικής Αυστραλίας την Παρασκευή, οι κάτοικοι του Shark Bay — περίπου 500 χιλιόμετρα νότια του Έξμουθ, όπου ο κυκλώνας άγγιξε στην ξηρά — είδαν ένα απόκοσμο σκηνικό καθώς η πυκνή σκόνη κάλυπτε τα πάντα. Η Kerrie Shepherd, από το Shark Bay Caravan Park, είπε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. «Ο ουρανός συνέχιζε να γίνεται όλο και πιο πορτοκαλί καθώς περνούσε το απόγευμα και μετά, περίπου στις 3:30 μ.μ., βγήκαμε έξω και είχε αυτό το κόκκινο χρώμα», είπε.

Οι λόγοι

Ο προϊστάμενος του Γραφείου Μετεωρολογίας Angus Hines δήλωσε ότι ο σκούρος κόκκινος ουρανός προκλήθηκε από δύο κύριους παράγοντες. Ο πρώτος ήταν το τοπίο. Η Βόρεια Δυτική Αυστραλία είναι διάσημη για το κόκκινο χώμα της, λόγω του πλούσιου σε σίδηρο εδάφους, το οποίο έχει σκουριάσει για εκατομμύρια χρόνια. Ο άνεμος ανακάτεψε το ξηρό τοπίο της νότιας Πιλμπάρα, στέλνοντας σύννεφα σκόνης στην περιοχή Γκασκόιν μέχρι το Καρβάνον.

«Είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα αυτού του φαινομένου που έχω δει ποτέ», είπε ο Hines. «Είναι ένα πολύ κόκκινο μέρος της χώρας, έχει αυτή την σκουριασμένη απόχρωση, οπότε αυτό το χρώμα γίνεται πιο έντονο με τους ισχυρούς ανέμους… τόσο τοπικά όσο και από τη βόρεια Δυτική Αυστραλία στο σύνολό της».

Ο δεύτερος παράγοντας, είπε, ήταν η νεφοκάλυψη. Οι περιοχές Πιλμπάρα και Γκασκόιν συχνά βιώνουν εντυπωσιακές καταιγίδες σκόνης. Αλλά συνήθως είναι κάτω από γαλάζιο ουρανό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, συνέπεσε με έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα, τα οποία, σύμφωνα με τον Hines, είχαν μπλοκάρει το φως, δίνοντάς του μια πιο «ομοιόμορφη» και ζοφερή αίσθηση. «Είναι ένα αρκετά ξηρό μέρος της χώρας, οπότε κάθε φορά που έχετε αυτούς τους ισχυρούς ανέμους, ανεβάζετε αυτή τη σκόνη στην ατμόσφαιρα», είπε.

«Αλλά το άμεσο ηλιακό φως συνήθως διεισδύει μέσα από ό,τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα λίγο πιο αποτελεσματικά και το κάνει να μην φαίνεται τόσο σκούρο κόκκινο. Όταν έχεις πυκνή νεφοκάλυψη, το φως δεν αισθάνεσαι σαν να προέρχεται από μία μόνο πηγή. Νιώθεις σαν το φως να φωτίζει ομοιόμορφα το έδαφος, σαν ένα πάνελ φωτισμού αντί για ένα φωτεινό προβολέα», εξήγησε.

Διαβάστε επίσης

Γάζα: Ακόμη εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – «Κάθε μέρα ο εχθρός καταδιώκει και δολοφονεί»

Το Ισραήλ ανοίγει τον Πανάγιο Τάφο μετά τη διεθνή κατακραυγή

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό στην πόλη Κραματόρσκ