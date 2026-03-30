Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό στην πόλη Κραματόρσκ

Τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο αγόρι, σκοτώθηκαν χθες (29/3) σε αεροπορικό βομβαρδισμό στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, άλλοι δεκατρείς τραυματίστηκαν.

Οι τοπικές αρχές ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιήθηκαν βόμβες «ολίσθησης» στον βομβαρδισμό.

Επλήγησαν επίσης μεταξύ άλλων οι πόλεις Ολεξίιβο-Ντρουζκίφκα -σε μικρή απόσταση από την Κραματόρσκ- και η Σλοβιάνσκ, βορειότερα.

Η Κραματόρσκ και η Σλοβιάνσκ βρίσκονται σε αυτή που έχει βαφτιστεί «ζώνη των οχυρών» και θεωρούνται στόχοι κλειδιά στην βραδεία προέλαση των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας προς δυσμάς με σκοπό την κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, επιδρομή ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην πόλη Ταγκανρόγκ, στο νοτιοδυτικό άκρο της Αζοφικής Θάλασσας, ανατολικά από τα ρωσοουκρανικά σύνορα, σκότωσε άμαχο, τραυμάτισε δεύτερο και προκάλεσε πυρκαγιά, εξωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα τους κατοίκους τομέα της πόλης, σύμφωνα με τον Γιούρι Σλιούσαρ, περιφερειάρχη στη Ραστόφ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών εξακολουθούν να ανταλλάσσουν αεροπορικά πλήγματα μέρα και νύχτα.

