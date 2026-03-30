ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:42
Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

30.03.2026 10:30

Η “Μεγάλη Διόρθωση” της Ελληνικής Κτηματαγοράς το 2026

Η ελληνική κτηματαγορά εισέρχεται σε μια φάση ώριμης μετάβασης το 2026, αφήνοντας πίσω της την περίοδο της ανεξέλεγκτης επενδυτικής ευφορίας.

Οι δομικές αλλαγές στο πρόγραμμα Golden Visa, με την αύξηση του ορίου επένδυσης στα 800.000 ευρώ στις περιοχές υψηλής ζήτησης και την αυστηρή απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) για τα νέα ακίνητα του προγράμματος, επανακαθορίζουν τον χάρτη των αγοραπωλησιών.

1. Η Κατάρρευση της Ζήτησης για τη “Χρυσή Βίζα”

    Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από το δίκτυο της Elxis (με ισχυρή παρουσία σε Ολλανδία, Θεσσαλονίκη και Κρήτη), το αγοραστικό ενδιαφέρον για την εξασφάλιση άδειας διαμονής κατέγραψε μια ιστορική υποχώρηση της τάξης του 83% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η απώλεια του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb λειτούργησε ως “κόφτης” για τους κερδοσκόπους επενδυτές από τρίτες χώρες, οι οποίοι έβλεπαν το ακίνητο καθαρά ως χρηματοοικονομικό προϊόν.

    2. Αλλαγή Σκυτάλης: Το Νέο Προφίλ του Αγοραστή

      Το κενό που άφησαν οι επενδυτές της Golden Visa καλύπτεται πλέον από ένα ποιοτικότερο κοινό. Οι αγοραστές ηλικίας 45-60 ετών από τη Δυτική Ευρώπη (κυρίως από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία) παίρνουν τα ηνία. Το 52% αυτών των αγοραστών κινείται με κίνητρο την ιδιοκατοίκηση ή τη χρήση του ακινήτου ως δεύτερη/εξοχική κατοικία, αναζητώντας ακίνητα μεσαίου μεγέθους (60-100 τ.μ.) και αξίας μεταξύ 100.000 και 200.000 ευρώ σε περιοχές εκτός του “κόκκινου” ορίου των 800.000 ευρώ.

      3. Κυκλάδες: Το “Απυρόβλητο” του Αιγαίου

        Στις Κυκλάδες, η κατάσταση παραμένει μοναδική. Παρά την αύξηση του ορίου στα 800.000 ευρώ, η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες σε νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος δεν παρουσίασε την κάμψη που είδαμε στην ηπειρωτική Ελλάδα.

        • Άνοδος Τιμών: Στις Κυκλάδες οι τιμές σημείωσαν νέα αύξηση 9,5% – 12% το τελευταίο δωδεκάμηνο.
        • Στρατηγική Αλλαγή: Οι επενδυτές εδώ μετακινούνται από το Airbnb προς το μοντέλο των branded residences και της μακροχρόνιας μίσθωσης πολυτελείας.
        • Νέοι Προορισμοί: Παρατηρείται μετατόπιση του ενδιαφέροντος σε νησιά όπως η Τήνος, Άνδρος και η Σύρος, όπου οι τιμές είναι ακόμα πιο προσιτές αλλά αυξάνονται με ρυθμό 14% ετησίως, καθώς οι Ευρωπαίοι αγοραστές αναζητούν την “αυθεντικότητα” πέρα από τον μαζικό τουρισμό.

        4. Αποκλίσεις Τιμών και Ζήτησης στην Ηπειρωτική Χώρα

          Παρά τη μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη Visa, οι τιμές πώλησης δεν καταρρέουν, αλλά παρουσιάζουν επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου.

          • Αθήνα & Νότια Προάστια: Στις περιοχές υψηλής ζήτησης (Γλυφάδα, Βούλα, Ελληνικό), οι τιμές παραμένουν σε ανοδική τροχιά με αύξηση 4% – 7%, καθώς η προσφορά ποιοτικών νεόδμητων ακινήτων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.
          • Θεσσαλονίκη: Η συμπρωτεύουσα παρουσιάζει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, ειδικά στα παλαιά ακίνητα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 10,1%, ξεπερνώντας τον ρυθμό ανόδου των νεόδμητων (6%).
          • Πειραιάς & Δυτικά Προάστια: Λόγω των έργων υποδομής και του μετρό, οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν με ρυθμό 6,2%, καθώς αποτελούν την πιο προσιτή λύση για την εγχώρια ζήτηση.
          • Κρήτη: Παραμένει “πρωταθλήτρια” στις προτιμήσεις των Ολλανδών και Γερμανών αγοραστών, με τις τιμές στα παραθαλάσσια οικόπεδα και τις ανακαινισμένες πέτρινες κατοικίες να αυξάνονται σταθερά κατά 8,7%.

          5. Η Ειδική Κατηγορία των 250.000 Ευρώ

            Μια ενδιαφέρουσα τάση που καταγράφεται στο τέλος του 2025 και τις αρχές του 2026 είναι η στροφή στη μετατροπή εμπορικών ακινήτων σε οικιστικά. Καθώς για αυτή την κατηγορία διατηρείται το προνομιακό όριο των 250.000 ευρώ, η ζήτηση για βιομηχανικούς χώρους προς ανάπλαση αυξήθηκε κατά 15%, δημιουργώντας ένα νέο μικρο-περιβάλλον επενδύσεων.

            Η ελληνική αγορά ακινήτων το 2026 αποσυνδέεται από την “τεχνητή” ζήτηση της Golden Visa και στηρίζεται πλέον στη σταθερή επιθυμία των Ευρωπαίων για εξοχική κατοικία στην Ελλάδα. Η αγορά “ωριμάζει”, οι τιμές ισορροπούν σε υψηλά αλλά πιο σταθερά επίπεδα, και το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το κέντρο της Αθήνας προς την περιφέρεια, τα νησιά των Κυκλάδων και τα ποιοτικά παλαιά ακίνητα.

