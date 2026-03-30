ΚΚΕ: Τροπολογία για την άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων

Τροπολογία για την παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων και κατ’ επέκταση της παύσης των διώξεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας «το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι κλήσεις σε εκατοντάδες γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσουργούς και αλιείς σε όλη τη χώρα για την παροχή εξηγήσεων (στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης) για τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις της περιόδου 2025 – 2026, για ποινικά αδικήματα και κυρίως για το αδίκημα της “παρακώλυσης συγκοινωνιών”. Μάλιστα, καλούνται να παρέχουν έγγραφες εξηγήσεις και ιδιοκτήτες των ΙΧ που, με βάση τα όσα επικαλείται η αστυνομία, καταγράφηκαν οι πινακίδες τους στα σημεία των κινητοποιήσεων!». Οι βουλευτές του ΚΚΕ μιλούν για «εμπαιγμό», καθώς όπως αναφέρουν «κατά τη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό ο ίδιος έλεγε ότι δεν πρόκειται να διωχθούν οι αγρότες που βγήκαν στο δρόμο».

Σημειώνεται επίσης πως «την ώρα που έχει ξεκινήσει η κύρια δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη, χωρίς κανένα πολιτικό πρόσωπο να βρίσκεται στο εδώλιο, την ώρα που για το “φαγοπότι” του ΟΠΕΚΕΠΕ προκλητικά απαλλάσσονται κυβερνητικά στελέχη, την ίδια ώρα κλιμακώνεται η καταστολή απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις».

Υπό αυτό το πρίσμα και «για να μπει ένα τέρμα στις συνεχιζόμενες μαζικές ποινικές διώξεις και σε πολλές περιπτώσεις καταδίκες εκατοντάδων βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσουργών και αλιέων προτείνουμε την πιο κάτω τροπολογία-προσθήκη, με την οποία εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 290, 291, 292, 293 και 334 παρ. 1 Π.Κ., που φέρεται να έχουν τελεστεί μέχρι την κατάθεση της παρούσας διάταξης εκ μέρους των γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσουργών και αλιέων κατά τη διάρκεια αγροτικών και λοιπών αγωνιστικών κινητοποιήσεων».

Αναλυτικά:

Θέμα: Άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι κλήσεις σε εκατοντάδες γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσουργούς και αλιείς σε όλη τη χώρα για την παροχή εξηγήσεων (στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης) για τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις της περιόδου 2025 – 2026, για ποινικά αδικήματα και κυρίως για το αδίκημα της «παρακώλυσης συγκοινωνιών». Μάλιστα, καλούνται να παρέχουν έγγραφες εξηγήσεις και ιδιοκτήτες των ΙΧ που, με βάση τα όσα επικαλείται η αστυνομία, καταγράφηκαν οι πινακίδες τους στα σημεία των κινητοποιήσεων!

Την ώρα που έχει ξεκινήσει η κύρια δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη, χωρίς κανένα πολιτικό πρόσωπο να βρίσκεται στο εδώλιο, την ώρα που για το “φαγοπότι” του ΟΠΕΚΕΠΕ προκλητικά απαλλάσσονται κυβερνητικά στελέχη, την ίδια ώρα κλιμακώνεται η καταστολή απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Και τούτο, παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, με σκοπό την υπεράσπιση του δικαιώματος των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσουργών και αλιέων να ζήσουν με ένα αξιοπρεπές εισόδημα και να μην ξεκληριστούν από τη γη τους.

Από την άλλη συνεχίζεται ο εμπαιγμός σε βάρος των αγωνιζόμενων γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσουργών και αλιέων αφού, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά τη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό ο ίδιος έλεγε ότι δεν πρόκειται να διωχθούν οι αγρότες που βγήκαν στο δρόμο.

Προκειμένου να μπει ένα τέρμα στις συνεχιζόμενες μαζικές ποινικές διώξεις και σε πολλές περιπτώσεις καταδίκες εκατοντάδων βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσουργών και αλιέων προτείνουμε την πιο κάτω τροπολογία-προσθήκη, με την οποία εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 290, 291, 292, 293 και 334 παρ. 1 Π.Κ., που φέρεται να έχουν τελεστεί μέχρι την κατάθεση της παρούσας διάταξης εκ μέρους των γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσουργών και αλιέων κατά τη διάρκεια αγροτικών και λοιπών αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Επικρατείας με τίτλο: “Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη”

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ

1. Εξαλείφεται το αξιόποινο των αδικημάτων των άρθρων 290,291,292,293 και 334 παρ. 1 Π.Κ., καθώς και των συναφών και συρρεόντων με τα πιο πάνω αδικημάτων και σχετιζομένων με αυτά, τα οποία φέρεται να έχουν τελεστεί μέχρι την ημέρα κατάθεσης στη Βουλή της παρούσας διάταξης εκ μέρους γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσουργών και αλιέων κατά τη διάρκεια αγροτικών και άλλων αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

2. Εάν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ο αρμόδιος εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως, με διάταξή του, τη θέτει στο αρχείο.

3. Εάν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας, ο αρμόδιος εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως, ή ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου, διαπιστώνει την εξάλειψη του αξιοποίνου και υποβάλει πρόταση στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για παύση της ποινικής δίωξης. Σε περίπτωση που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου ή του δικαστηρίου, το συμβούλιο ή το δικαστήριο αντίστοιχα, παύει οριστικά την ποινική δίωξη, μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή αίτηση του κατηγορουμένου. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

4. Σε περίπτωση που για την αποδιδόμενη πράξη της παρ. 1 της παρούσας έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, την εξάλειψη του αξιοποίνου διαπιστώνει το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, μετά από αίτηση του εισαγγελέα ή του καταδικασθέντα. Η σχετική αίτηση κατατίθεται στην γραμματεία του εκδόσαντος της καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου και εισάγεται προς συζήτηση στη συντομότερη δυνατή δικάσιμο. Στη συζήτηση καλείται να παραστεί και ο καταδικασθείς, ο οποίος δύναται να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

5. Ποινές στερητικές της ελευθερίας που έχουν επιβληθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της παρ. 1 της παρούσας, καθώς και για τα συνεκδικασθέντα συρρέοντα ή συναφή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενα προς αυτά και δεν έχουν για οποιονδήποτε λόγο εκτιθεί, παραγράφονται. Την παραγραφή διαπιστώνει το δικαστήριο που έχει εκδώσει την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και συγχρόνως διατάσσεται η διαγραφή των ποινών από το ποινικό μητρώο.

6. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, οι τυχόν επιβληθείσες κατασχέσεις αίρονται αυτοδίκαια.

Αθήνα 30/03/2026

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΑΓΚΑ ΒΙΒΗ

ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΓΕΝΗ ΣΕΜΙΝΑ

ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

