Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις εισαγωγής σε Ωνάσεια, Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία – Οι ημερομηνίες εξετάσεων και κλήρωσης

Τελευταίες ώρες για την υποβολή των αιτήσεων για Ωνάσεια, Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, μετά την παράταση που δόθηκε.

Η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών σχολικού έτους 2026-2027 έχει πάρει παράταση μέχρι την Δευτέρα 30-03-2026 και ώρα 16:00 μ.μ.

Έτσι, μέχρι τις 16:00 μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη συμμετοχή μαθητή/τριας για την εισαγωγή του/της σε Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) ή Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) ή Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), για το σχολικό έτος 2026-2027.

Την αίτηση μπορείτε να την κάνετε εδώ.

Στα Πρότυπα Σχολεία (ΠΣ), στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜΩΣ) και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (ΠΕΣ) η εισαγωγή γίνεται κατόπιν εξετάσεων, ενώ στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ) γίνεται με κλήρωση.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή /τριας, είτε τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet, να επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή της αίτησης, να επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό για ειδικές κατηγορίες μαθητών και να επιλέξετε σχολεία.

Με την ίδια αίτηση ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή /τριας ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί την εισαγωγή των μαθητών/τριών σε

δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο (2) Πρότυπα Λύκεια,

ένα (1) Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή ένα (1) Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο

ένα (1) Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο

ένα (1) Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο

Αν έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, δηλώνεται υποχρεωτικά η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους παραπάνω τύπους σχολείων.

Από τις σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται υποχρεωτικά μόνο ένα (1) Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο/η υποψήφιος μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

Μετά την οριστική υποβολή και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αλλαγές στην αίτηση μπορείτε να διαγράψετε την αίτηση σας και να την υποβάλετε εκ νέου.

Αλλαγές στην αίτησή σας μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (30.3.2026 και ώρα 16:00).

Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή.

Οι ημερομηνίες ενδιαφέροντος

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026: δημόσια κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και την απόδοση του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας για την επίλυση ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Σάββατο 25 Απριλίου 2026: διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (ώρα προσέλευσης έως τις 9.00 π.μ.) .

Κυριακή 26 Απριλίου 2026: διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ώρα προσέλευσης έως τις 9.00 π.μ.).

