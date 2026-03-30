Περιπέτεια για τρία άτομα στον Ψηλορείτη, εγκλωβίστηκαν σε όχημα λόγω πάγου

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση που στήθηκε στον Ψηλορείτη, νωρίτερα σήμερα (30/03) το πρωί, για τρία άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο όχημα που επέβαιναν λόγω του πάγου.

Στο σημείο έφτασαν με ένα όχημα, δύο υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κατάφεραν να τους βοηθήσουν και να τους μεταφέρουν στα Ανώγεια, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα, στην περιοχή Λάκκος Μυγερού.

