Το Πασχαλινό Τραπέζι του 2026 – Η Ακρίβεια “Σουβλίζει” τους Καταναλωτές

Το Πάσχα του 2026 βρίσκει τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμέτωπα με ένα κύμα ανατιμήσεων που απειλεί να μετατρέψει το παραδοσιακό γεύμα σε είδος πολυτελείας.
Η συνδυαστική πίεση από το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις διεθνείς τιμές των ζωοτροφών και την υψηλή έμμεση φορολογία δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την αγοραστική δύναμη των πολιτών.
Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται φέτος στο κρεοπωλείο. Η τιμή του μοσχαριού έχει πλέον ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 20 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας αύξηση που αγγίζει το 15% σε σχέση με πέρυσι.
Όσον αφορά τον παραδοσιακό οβελία:
Πέρα από το κρέας, τα συνοδευτικά του τραπεζιού ακολουθούν την ίδια ανοδική τροχιά:
Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύει η φετινή ακρίβεια είναι η φορολογική επιβάρυνση. Η Ελλάδα κατατάσσεται μέσα στην πρώτη δεκάδα μεταξύ 45 χωρών με τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα τρόφιμα.
Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι εμφανής. Σύμφωνα με έρευνες αγοράς για το 2026, το μέσο κόστος του πασχαλινού καλαθιού για μια τετραμελή οικογένεια αναμένεται να είναι αυξημένο κατά τουλάχιστον 18-22% σε σχέση με το 2024. Οι καταναλωτές στρέφονται πλέον σε “έξυπνες” αγορές, αναζητώντας προσφορές στα σούπερ μάρκετ ή μειώνοντας τις ποσότητες, ενώ η συζήτηση για τη μείωση των έμμεσων φόρων παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
