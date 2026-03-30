Το Πασχαλινό Τραπέζι του 2026 – Η Ακρίβεια “Σουβλίζει” τους Καταναλωτές

Το Πάσχα του 2026 βρίσκει τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμέτωπα με ένα κύμα ανατιμήσεων που απειλεί να μετατρέψει το παραδοσιακό γεύμα σε είδος πολυτελείας.

Η συνδυαστική πίεση από το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις διεθνείς τιμές των ζωοτροφών και την υψηλή έμμεση φορολογία δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

1. Η “Χρυσή” Τιμή του Κρέατος: Μοσχάρι και Οβελίας

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται φέτος στο κρεοπωλείο. Η τιμή του μοσχαριού έχει πλέον ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 20 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας αύξηση που αγγίζει το 15% σε σχέση με πέρυσι.

Όσον αφορά τον παραδοσιακό οβελία:

Αρνί και Κατσίκι: Οι τιμές στη λιανική κυμαίνονται μεταξύ 14 και 17 ευρώ το κιλό, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι όσο πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, οι τιμές στα συνοικιακά κρεοπωλεία ενδέχεται να αγγίξουν και τα 19 ευρώ, λόγω της μειωμένης προσφοράς ελληνικών αμνοεριφίων.

Οι τιμές στη λιανική κυμαίνονται μεταξύ 14 και 17 ευρώ το κιλό, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι όσο πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, οι τιμές στα συνοικιακά κρεοπωλεία ενδέχεται να αγγίξουν και τα 19 ευρώ, λόγω της μειωμένης προσφοράς ελληνικών αμνοεριφίων. Αιτία: Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για διπλασιασμό του κόστους εκτροφής, γεγονός που μετακυλίεται άμεσα στον τελικό καταναλωτή.

2. Αυγά, Τσουρέκια και Πασχαλινά Είδη

Πέρα από το κρέας, τα συνοδευτικά του τραπεζιού ακολουθούν την ίδια ανοδική τροχιά:

Αυγά: Η τιμή της εξάδας έχει αυξηθεί κατά 12%, με τα “βαμμένα” αυγά να πωλούνται ακριβότερα λόγω του κόστους συσκευασίας και εργατικών.

Τσουρέκια & Κουλούρια: Οι αυξήσεις στο βούτυρο, τη ζάχαρη και το αλεύρι έχουν ανεβάσει την τιμή του παραδοσιακού τσουρεκιού (500γρ) στα 7-10 ευρώ στα αρτοποιεία, ενώ τα πασχαλινά κουλούρια καταγράφουν άνοδο 10% στη μέση τιμή κιλού.

Οι αυξήσεις στο βούτυρο, τη ζάχαρη και το αλεύρι έχουν ανεβάσει την τιμή του παραδοσιακού τσουρεκιού (500γρ) στα 7-10 ευρώ στα αρτοποιεία, ενώ τα πασχαλινά κουλούρια καταγράφουν άνοδο 10% στη μέση τιμή κιλού. Λαμπάδες: Ακόμη και το δώρο των νονών ακρίβυνε, με τις χειροποίητες λαμπάδες να ξεκινούν από τα 15 ευρώ και τις “παιχνιδολαμπάδες” να ξεπερνούν συχνά τα 40-50 ευρώ, πιέζοντας περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

3. Η “Παγίδα” του ΦΠΑ: Η Ελλάδα στην Πρώτη Δεκάδα

Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύει η φετινή ακρίβεια είναι η φορολογική επιβάρυνση. Η Ελλάδα κατατάσσεται μέσα στην πρώτη δεκάδα μεταξύ 45 χωρών με τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Με τον βασικό συντελεστή στο 13% (και σε ορισμένα είδη στο 24%), η Ελλάδα παραμένει πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει μηδενικούς ή πολύ χαμηλούς συντελεστές (3-5%) για να αναχαιτίσουν τον πληθωρισμό.

Η υψηλή φορολογία λειτουργεί ως επιταχυντής των ανατιμήσεων, καθώς κάθε αύξηση στην τιμή παραγωγού διογκώνεται από τον ΦΠΑ μέχρι να φτάσει στο ράφι.

4. Πλήγμα στην Αγοραστική Δύναμη

Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι εμφανής. Σύμφωνα με έρευνες αγοράς για το 2026, το μέσο κόστος του πασχαλινού καλαθιού για μια τετραμελή οικογένεια αναμένεται να είναι αυξημένο κατά τουλάχιστον 18-22% σε σχέση με το 2024. Οι καταναλωτές στρέφονται πλέον σε “έξυπνες” αγορές, αναζητώντας προσφορές στα σούπερ μάρκετ ή μειώνοντας τις ποσότητες, ενώ η συζήτηση για τη μείωση των έμμεσων φόρων παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

