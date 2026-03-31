Αναδρομικά: Η «παγίδα» των εφέσεων και οι δικαιούχοι των 15.000 ευρώ

Η υπόθεση των αναδρομικών για χιλιάδες συνταξιούχους και κληρονόμους εξελίσσεται σε ένα θρίλερ διαρκείας, όπου η νομική επιστήμη συγκρούεται με την κρατική γραφειοκρατία. Ενώ οι δικαιούχοι κερδίζουν τη μία μάχη μετά την άλλη στα πρωτοδικεία, βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν «αόρατο» αντίπαλο: την υποχρεωτική άσκηση εφέσεων από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ).

Η «παγίδα» του ΝΣΚ: Γιατί το κράτος κάνει εφέσεις «με το ζόρι»;

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί, ενώ οι Υπουργοί δηλώνουν ότι επιθυμούν τη γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους πολίτες στα Εφετεία. Η απάντηση κρύβεται στον φόβο της «απιστίας» κατά του δημοσίου συμφέροντος.

Οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους έχουν εκ του νόμου την υποχρέωση να εξαντλούν κάθε ένδικο μέσο. Αν δεν ασκήσουν έφεση, κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ότι έβλαψαν την περιουσία του Δημοσίου. Έτσι, ακόμα και αν μια υπόθεση είναι νομικά «χαμένη» για το κράτος, η έφεση ασκείται αυτόματα. Χωρίς μια ρητή, γραπτή και εξατομικευμένη πολιτική εντολή για κάθε συγκεκριμένη δικογραφία, οι υπηρεσίες λειτουργούν ως «αυτόματοι πιλότοι» καθυστέρησης, στέλνοντας τις υποθέσεις (όπως αυτή του τραπεζικού υπαλλήλου που περιμένει απόφαση τον Ιούνιο) στις ελληνικές καλένδες.

Αναδρομικά έως 15.139 Ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Πέρα όμως από το γνωστό 11μηνο, μια νέα κατηγορία αναδρομικών έρχεται στο προσκήνιο, με ποσά που προκαλούν ίλιγγο, αγγίζοντας ακόμα και τα 15.139 ευρώ. Αυτά τα ποσά δεν αφορούν οριζόντιες περικοπές, αλλά τον επανυπολογισμό των συντάξεων για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης (Νόμος Βρούτση) και διορθώσεις σε παράλληλες ασφαλίσεις.

Στην «πρώτη γραμμή» των δικαιούχων βρίσκονται:

1. Οι Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων: Χιλιάδες απόστρατοι βλέπουν πλέον το πράσινο φως για αυξήσεις και επιστροφές που προκύπτουν από τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ).

2. Χήρες Αποστράτων: Μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατηγορία, καθώς οι γυναίκες αυτές λαμβάνουν το μέρισμα του θανόντος συζύγου τους και δικαιούνται αναλογικά τις ίδιες αυξήσεις και τα αναδρομικά που θα λάμβανε ο δικαιούχος αν ήταν εν ζωή.

3. Συνταξιούχοι με «βαριά» ένσημα: Εκείνοι που είχαν υψηλές εισφορές και πολλά έτη ασφάλισης, όπου ο επανυπολογισμός βγάζει τις μεγαλύτερες διαφορές.

4.Οι 370.000 της «πρώτης γραμμής»: Πρόκειται για όσους είχαν καταθέσει αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν «κλειδωμένο» δικαίωμα για το σύνολο των αναδρομικών. Οι αποφάσεις των Πρωτοδικείων βγαίνουν πλέον με ρυθμό «fast-track», αλλά οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ γίνονται σταδιακά.

• Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ): Μετά από μια μακρά περίοδο αναμονής, το ΑΕΔ ουσιαστικά «έδειξε» τον δρόμο της δικαίωσης για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, επαναβεβαιώνοντας τις παλιότερες αποφάσεις του ΣτΕ.

• Οι «ξεχασμένοι» (χωρίς αγωγές): Για τους περίπου 800.000 – 1.000.000 συνταξιούχους που δεν έκαναν αγωγή, η πόρτα των δικαστηρίων έχει κλείσει.

Το «μωσαϊκό» των πληρωμών

Τα ποσά αυτά δεν θα δοθούν σε όλους ταυτόχρονα. Για τους απόστρατους, οι επιστροφές αφορούν κυρίως κρατήσεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και διαφορές στα μερίσματα που δεν είχαν αποδοθεί σωστά τα προηγούμενα χρόνια.

Το 2026 αποτελεί έτος-σταθμό, καθώς οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται τώρα (όπως αυτές του Ιουνίου) θα αποτελέσουν τον «οδηγό» για το αν η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί τελικά σε μια συνολική νομοθετική ρύθμιση ή αν θα συνεχίσει να πληρώνει «σταγόνα-σταγόνα» μόνο όσους έχουν το κουράγιο και τη δύναμη να φτάσουν μέχρι τέλους στις δικαστικές αίθουσες.

