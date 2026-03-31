Αυτές είναι οι 18 μεγάλες εταιρείες που απειλούν να χτυπήσουν από αύριο οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στη Μέση Ανατολή

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, μετά από ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι από την 1η Απριλίου θα προχωρήσουν σε στοχευμένες ενέργειες κατά αμερικανικών και διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί χαρακτήρισαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ως «νόμιμους στόχους», καλώντας παράλληλα εργαζόμενους και συνεργάτες να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις που συνδέονται με αυτές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών Μέσων, στη λίστα των εταιρειών που φέρονται να κατονομάζονται περιλαμβάνονται οι εξής:

Apple

Microsoft

Alphabet (Google)

Meta

Oracle

IBM

Intel

Nvidia

Cisco

HP

Tesla

Boeing

JPMorgan Chase

Palantir

Dell Technologies

General Electric (GE)

Spire Solutions

G42 (εταιρεία με έδρα/δραστηριότητες στα ΗΑΕ)

Οι πληροφορίες προέρχονται από κάλυψη μεγάλων διεθνών Μέσων Ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, καθώς και από άλλα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα όπως οι Times of India και Indian Express, τα οποία αναφέρουν αντίστοιχα ονόματα εταιρειών στο πλαίσιο της ίδιας απειλής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενιαία επίσημη λίστα δημοσιευμένη από ιρανικής πλευράς σε πλήρη μορφή, ενώ Μέσα όπως το Reuters επιβεβαιώνουν την απειλή χωρίς να κατονομάζουν εταιρείες.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με δυτικές κυβερνήσεις να δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να προετοιμάζονται για ενδεχόμενη αποτροπή επιθέσεων σε εταιρικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.

