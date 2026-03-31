search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.04.2026 00:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αυτές είναι οι 18 μεγάλες εταιρείες που απειλούν να χτυπήσουν από αύριο οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στη Μέση Ανατολή

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, μετά από ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι από την 1η Απριλίου θα προχωρήσουν σε στοχευμένες ενέργειες κατά αμερικανικών και διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί χαρακτήρισαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ως «νόμιμους στόχους», καλώντας παράλληλα εργαζόμενους και συνεργάτες να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις που συνδέονται με αυτές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών Μέσων, στη λίστα των εταιρειών που φέρονται να κατονομάζονται περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Apple
  • Microsoft
  • Alphabet (Google)
  • Meta
  • Oracle
  • IBM
  • Intel
  • Nvidia
  • Cisco
  • HP
  • Tesla
  • Boeing
  • JPMorgan Chase
  • Palantir
  • Dell Technologies
  • General Electric (GE)
  • Spire Solutions
  • G42 (εταιρεία με έδρα/δραστηριότητες στα ΗΑΕ)

Οι πληροφορίες προέρχονται από κάλυψη μεγάλων διεθνών Μέσων Ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, καθώς και από άλλα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα όπως οι Times of India και Indian Express, τα οποία αναφέρουν αντίστοιχα ονόματα εταιρειών στο πλαίσιο της ίδιας απειλής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενιαία επίσημη λίστα δημοσιευμένη από ιρανικής πλευράς σε πλήρη μορφή, ενώ Μέσα όπως το Reuters επιβεβαιώνουν την απειλή χωρίς να κατονομάζουν εταιρείες.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με δυτικές κυβερνήσεις να δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να προετοιμάζονται για ενδεχόμενη αποτροπή επιθέσεων σε εταιρικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ για αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο – «Δεν είναι ιδιοκτήτης, δεν έχει τις εξουσίες που νομίζει ότι έχει»

Σάλος στις ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες του συζύγου της Κρίστι Νοέμ με γυναικεία ρούχα και ψεύτικο στήθος

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Παιδιά στη Γάζα αναπαριστούν κηδεία 





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 14χρονο στη Θησέως – Συνελήφθη o οδηγός

ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ για αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο – «Δεν είναι ιδιοκτήτης, δεν έχει τις εξουσίες που νομίζει ότι έχει»

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ιθάκη: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων – Δραστικά μέτρα και φόβοι ενόψει Πάσχα

ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ στέλνουν και 3ο αεροπλανοφόρο – Έτοιμο το Ιράν για λήξη πολέμου, μόνο με εγγυήσεις – «Η εκστρατεία δεν τελείωσε» λέει ο Νετανιάχου – Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

ΚΑΛΧΑΣ

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΚΟΣΜΟΣ

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3