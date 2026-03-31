«Καθοριστικές» οι επόμενες ημέρες, γρίφος ΗΠΑ για χερσαία στρατεύματα – Νέα χτυπήματα του Ισραήλ στο Ιράν, πλήγματα στο Ισφαχάν από Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

Συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπολύουν χτυπήματα στην Τεχεράνη, με το Ιράν να απαντά με επιθέσεις στο Τελ Αβίβ και τις χώρες του Κόλπου, εν μέσω νέων αντικρουόμενων μηνυμάτων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έχει πει στους βοηθούς του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ενώ παράλληλα δηλώνει στους συμμάχους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών να αγοράσουν από τις ΗΠΑ, ή «να πάνε στο Στενό και απλώς να ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ».

Το Ιράν έπληξε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ ανοιχτά του Ντουμπάι προκαλώντας φωτιά και εκτεταμένες ζημιές, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν αποθήκες πυρομαχικών στο Ισφαχάν του Ιράν, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει νέο κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη.

Οι επόμενες ημέρες στον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα είναι «καθοριστικές», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Live οι εξελίξεις:

Πανικός στον αέρα στη Βραζιλία: Κινητήρας αεροσκάφους πήρε φωτιά κατά την απογείωση (Video)

Ντουμπάι: Πακέτο στήριξης 237,6 εκατ. ευρώ λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Guardian: Πώς θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία τα Στενά του Ορμούζ – Ποιοι είναι οι κίνδυνοι