search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 08:30
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 07:28

ΟΠΕΚΑ: Ημέρα πληρωμών για σχεδόν 1 εκατ. δικαιούχους – Τα επιδόματα που καταβάλλονται

trapeza

Σήμερα, Τρίτη (31/3), έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων και της πρώτης δόσης του επιδόματος παιδιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων θα γίνει στις 31 Μαρτίου, όμως ενδέχεται η πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων να έχει ξεκινήσει σταδιακά από χθες το απόγευμα.

Συνολικά, θα καταβληθούν 253.191.819 ευρώ σε 987.379 δικαιούχους.

Πιο αναλυτικά θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

  1. Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι–68.905.709 ευρώ
  2. Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ
  3. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ
  4. Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ
  5. Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ
  6. Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ
  7. Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ
  8. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ
  9. Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ
  10. Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ
  11. Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ
  12. Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ
  13. Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
  14. Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ
  15. Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ
  16. Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ
  17. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr).

Διαβάστε επίσης:

Αναδρομικά: Η «παγίδα» των εφέσεων και οι δικαιούχοι των 15.000 ευρώ

Μέση Ανατολή: Πετρέλαιο στα 112 δολάρια και νευρικότητα στη Wall Street λόγω Ιράν

Στουρνάρας: Δυσκολότερη η διαχείριση αυτής της κρίσης από εκείνη του 2021-22

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agio fos new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγιο Φως: Δυσφορία στην Αθήνα για τη στάση του Ισραήλ και σχέδια για τη μεταφορά του στην Ελλάδα

Μηνιαίες χρεώσεις α λα κινητή τηλεφωνία ετοιμάζουν οι τράπεζες-Τι θα χρεώνουν - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Πλαφόν στις χρεώσεις των τραπεζών σε κάρτες και καταναλωτικά

TBI-Bank
BUSINESS

tbi bank: Ενισχύει τη διοίκησή της με νέα διεθνή στελέχη μετά την εξαγορά και στρατηγική αναδιάρθρωση

marinella-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Με χειροκροτήματα έφτασε η σορός της, μέχρι τις 13.00 το λαϊκό προσκύνημα (Videos/Photos)

MixCollage-31-Mar-2026-04-30-AM-8394
BUSINESS

Δενδροφύτευση στη Δοϊράνη από τη ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC με τη συμμετοχή φορέων και μαθητών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

nora-valsami-new
LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Ο γιος της δημοσίευσε μία σπάνια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού που έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα»

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

skodachn-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Skoda αποχωρεί από τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου – Οι λόγοι

kynouria-ergatiko-dystyxima
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από το εργατικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στο Άστρος Κυνουρίας: Ο γερανός ακούμπησε καλώδια ηλεκτροδότησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

