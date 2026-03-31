ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 08:30
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

31.03.2026 06:50

Podcast – Νίκος Σιδέρης: «Οι νέοι γοητεύονται από τη μαγκιά κι έτσι μπλοκάρει το μυαλό τους»

31.03.2026 06:50
Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορεί το βιβλίο του ψυχιάτρου, ψυχαναλυτή και διευθυντή του Ινστιτούτου Γαληνός, Νίκου Σιδέρη, με τίτλο: «Δύναμη και Βία στην Εφηβεία». Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Το βιβλίο απαντά σε καίρια ερωτήματα, όπως: Γιατί οι έφηβοι σαγηνεύονται από τη δύναμη και μαγεύονται από την άνομη βία; Πώς θα μπορούσαμε να αποδομήσουμε αυτό το μοιραίο δίπολο που τρέφει και τρέφεται από την απόλαυση του κακού; Πώς θα μπορούσαν η λατρεία των υπερηρώων και ο ιπποτισμός που αυτοί ενσαρκώνουν να υπερβούν αυτόν τον διπλό πειρασμό; Πόσο οι μεγάλοι, εκπαιδευτικοί και γονείς, αξιοποιούν αυτή την πολύτιμη παιδαγωγική δυνατότητα;

Η βία στον κόσμο των εφήβων, αλλά ήδη και των παιδιών, κατέχει περίοπτη θέση στο προσκήνιο του κοινωνικού, πολιτικού και ερευνητικού διαλόγου. Η απογοήτευση από την ανεπάρκεια των μέχρι τώρα παρεμβάσεων και η ανησυχία για την επέκταση του φαινομένου ενισχύουν την αίσθηση της απειλής για το μέλλον των παιδιών, των μεγάλων, της κοινωνίας, του πολιτισμού.

Το βιβλίο αυτό, εστιάζοντας στη σχολική βία και το bullying, προτείνει μια νέα στρατηγική προσέγγιση, με άξονα την αποδόμηση της νοσηρής σαγήνης που ασκούν η δύναμη και η βία στους εφήβους και την αξιοποίηση της λατρείας των παιδιών και των εφήβων για τους υπερήρωες. Απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις, ο γιατρός υπογράμμισε στη συζήτησή μας ότι η δύναμη είναι ο μεγάλος ειρμός των εφήβων και ότι η λογική του πειρασμού της δύναμης οδηγεί στην ακατέργαστη βία και, στη συνέχεια, αυτή η ακατέργαστη βία των εφήβων οδηγεί στην απόλαυση του κακού. Ακόμα, πρόσθεσε ότι στο βάθος της ψυχής των ανθρώπων φωλιάζει η ροπή της απόλαυσης του κακού και η πηγή αυτής της απόλαυσης δίνει καύσιμο και στις εφηβικές ψυχές. Επίσης, είπε ότι οι έννοιες «μαγκιά» και «νταηλίκι» κυριαρχούν σήμερα και έτσι ο ασύμμετρα ισχυρός κακοποιεί τον αδύνατο. Το μυαλό των εφήβων μπλοκάρει όταν σκέφτονται τη μαγκιά κι έτσι παραβλέπουν την καταστροφή και τις συνέπειές της. Τέλος, κάλεσε όλους όσοι εμπλέκονται με το πρόβλημα αυτό να γίνουν σταυροφόροι κατά της σαγήνης της βίας.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Βαλέρια Δημητριάδου: «Γράφω έργα μόνο για τους ανθρώπους του σήμερα»

Podcast – Γιάννης Αναστασάκης: «Είμαστε άνθρωποι μόνο όταν νιώθουμε τον πόνο των άλλων»

Podcast: Ντόχα, Ντουμπάι – Στην έρημο των ουρανοξυστών

Μηνιαίες χρεώσεις α λα κινητή τηλεφωνία ετοιμάζουν οι τράπεζες-Τι θα χρεώνουν - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Πλαφόν στις χρεώσεις των τραπεζών σε κάρτες και καταναλωτικά

BUSINESS

tbi bank: Ενισχύει τη διοίκησή της με νέα διεθνή στελέχη μετά την εξαγορά και στρατηγική αναδιάρθρωση

ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Με χειροκροτήματα έφτασε η σορός της, μέχρι τις 13.00 το λαϊκό προσκύνημα (Videos/Photos)

BUSINESS

Δενδροφύτευση στη Δοϊράνη από τη ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC με τη συμμετοχή φορέων και μαθητών

ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στου Ζωγράφου: Σήμερα η νεκροτομή των δύο γυναικών – «Δεν δήλωσα το θάνατο για να συνεχίσω να παίρνω τη σύνταξη», λέει ο 54χρονος

ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Ο γιος της δημοσίευσε μία σπάνια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού που έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα»

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Skoda αποχωρεί από τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου – Οι λόγοι

ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από το εργατικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στο Άστρος Κυνουρίας: Ο γερανός ακούμπησε καλώδια ηλεκτροδότησης

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 08:29
Μηνιαίες χρεώσεις α λα κινητή τηλεφωνία ετοιμάζουν οι τράπεζες-Τι θα χρεώνουν - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Πλαφόν στις χρεώσεις των τραπεζών σε κάρτες και καταναλωτικά

TBI-Bank
BUSINESS

tbi bank: Ενισχύει τη διοίκησή της με νέα διεθνή στελέχη μετά την εξαγορά και στρατηγική αναδιάρθρωση

marinella-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Με χειροκροτήματα έφτασε η σορός της, μέχρι τις 13.00 το λαϊκό προσκύνημα (Videos/Photos)

1 / 3