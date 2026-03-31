Podcast – Νίκος Σιδέρης: «Οι νέοι γοητεύονται από τη μαγκιά κι έτσι μπλοκάρει το μυαλό τους»

Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορεί το βιβλίο του ψυχιάτρου, ψυχαναλυτή και διευθυντή του Ινστιτούτου Γαληνός, Νίκου Σιδέρη, με τίτλο: «Δύναμη και Βία στην Εφηβεία». Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Το βιβλίο απαντά σε καίρια ερωτήματα, όπως: Γιατί οι έφηβοι σαγηνεύονται από τη δύναμη και μαγεύονται από την άνομη βία; Πώς θα μπορούσαμε να αποδομήσουμε αυτό το μοιραίο δίπολο που τρέφει και τρέφεται από την απόλαυση του κακού; Πώς θα μπορούσαν η λατρεία των υπερηρώων και ο ιπποτισμός που αυτοί ενσαρκώνουν να υπερβούν αυτόν τον διπλό πειρασμό; Πόσο οι μεγάλοι, εκπαιδευτικοί και γονείς, αξιοποιούν αυτή την πολύτιμη παιδαγωγική δυνατότητα;

Η βία στον κόσμο των εφήβων, αλλά ήδη και των παιδιών, κατέχει περίοπτη θέση στο προσκήνιο του κοινωνικού, πολιτικού και ερευνητικού διαλόγου. Η απογοήτευση από την ανεπάρκεια των μέχρι τώρα παρεμβάσεων και η ανησυχία για την επέκταση του φαινομένου ενισχύουν την αίσθηση της απειλής για το μέλλον των παιδιών, των μεγάλων, της κοινωνίας, του πολιτισμού.

Το βιβλίο αυτό, εστιάζοντας στη σχολική βία και το bullying, προτείνει μια νέα στρατηγική προσέγγιση, με άξονα την αποδόμηση της νοσηρής σαγήνης που ασκούν η δύναμη και η βία στους εφήβους και την αξιοποίηση της λατρείας των παιδιών και των εφήβων για τους υπερήρωες. Απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις, ο γιατρός υπογράμμισε στη συζήτησή μας ότι η δύναμη είναι ο μεγάλος ειρμός των εφήβων και ότι η λογική του πειρασμού της δύναμης οδηγεί στην ακατέργαστη βία και, στη συνέχεια, αυτή η ακατέργαστη βία των εφήβων οδηγεί στην απόλαυση του κακού. Ακόμα, πρόσθεσε ότι στο βάθος της ψυχής των ανθρώπων φωλιάζει η ροπή της απόλαυσης του κακού και η πηγή αυτής της απόλαυσης δίνει καύσιμο και στις εφηβικές ψυχές. Επίσης, είπε ότι οι έννοιες «μαγκιά» και «νταηλίκι» κυριαρχούν σήμερα και έτσι ο ασύμμετρα ισχυρός κακοποιεί τον αδύνατο. Το μυαλό των εφήβων μπλοκάρει όταν σκέφτονται τη μαγκιά κι έτσι παραβλέπουν την καταστροφή και τις συνέπειές της. Τέλος, κάλεσε όλους όσοι εμπλέκονται με το πρόβλημα αυτό να γίνουν σταυροφόροι κατά της σαγήνης της βίας.

Διαβάστε επίσης:

