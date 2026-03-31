search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 08:31
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

31.03.2026 08:15

Τεχνολογική καινοτομία: Ο πρώτος 5G+ ευρωπαϊκός διάδρομος με τη συμμετοχή της COSMOTETELEKOM

cosmote

Ένα σημαντικό βήμα για την ψηφιακή διασύνδεση της Ευρώπης ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού 5G Standalone διαδρόμου, στον οποίο συμμετείχε η COSMOTE TELEKOM, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 5G SEAGUL.

Ο νέος «ψηφιακός διάδρομος» εκτείνεται σε μήκος 473 χιλιομέτρων, καλύπτοντας τη διαδρομή από το Βελεστίνο έως τη Σόφια, μέσω Θεσσαλονίκης, με πλήρη κάλυψη 5G+ και απρόσκοπτη σύνδεση στο κρίσιμο διασυνοριακό σημείο Προμαχώνα – Κούλατα. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή στην Ευρώπη όπου επιτυγχάνεται αδιάλειπτη περιαγωγή μεταξύ δικτύων 5G Standalone διαφορετικών παρόχων.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει συνεχή συνδεσιμότητα χωρίς διακοπές κατά τη διέλευση από τη μία χώρα στην άλλη, ανοίγοντας τον δρόμο για προηγμένες υπηρεσίες συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εφαρμογές που ενισχύουν την οδική ασφάλεια, υπηρεσίες logistics αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων.

Για πρώτη φορά, τα δίκτυα 5G+ της COSMOTE TELEKOM και της A1 Bulgaria συνεργάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ομαλή μετάβαση χωρίς απώλεια σήματος ή ποιότητας υπηρεσιών. Οι δυνατότητες που παρέχονται περιλαμβάνουν φωνητικές υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας, μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βιντεοκλήσεις, streaming και εξειδικευμένες εφαρμογές για οχήματα.

Κομβικό ρόλο στο έργο είχε η COSMOTE TELEKOM, η οποία ανέλαβε τον τεχνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, καθώς και τις δοκιμές λειτουργίας. Παράλληλα, η τεχνολογική υποστήριξη του Ομίλου Deutsche Telekom συνέβαλε με λύσεις ασφάλειας και διαχείρισης δικτύου, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα των υποδομών.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσώνη, το έργο αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να ξεπεράσει τα γεωγραφικά όρια και να δημιουργήσει ενιαίες ψηφιακές υποδομές. Όπως σημείωσε, το 5G Standalone αποτελεί τη βάση για ασφαλείς και αυτοματοποιημένες μεταφορές, με υψηλή αξιοπιστία και συνεχόμενη παροχή υπηρεσιών.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη στήριξη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility, που στοχεύει στην ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών μεταφορών και επικοινωνιών. Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, επιδιώκεται η ενίσχυση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμένο εμπορικό ενδιαφέρον.

Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο διοικητικό μέγαρο του ΟΤΕ, παρουσία εκπροσώπων της κοινοπραξίας και ευρωπαϊκών φορέων. Στο έργο συμμετείχαν επίσης εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση μιας από τις πιο προηγμένες ψηφιακές υποδομές στην περιοχή.

Η ανάπτυξη του διαδρόμου θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ευρεία εφαρμογή τεχνολογιών που βασίζονται στη συνεχή και αξιόπιστη συνδεσιμότητα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η Ευρώπη κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση των «έξυπνων» μεταφορών, όπου οχήματα, υποδομές και υπηρεσίες επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την αποδοτικότητα των μετακινήσεων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

