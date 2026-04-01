Artemis II: Πόσα χρήματα θα λάβουν οι τέσσερις αστροναύτες που ταξιδεύουν απόψε στη Σελήνη – Χωρίς… μπόνους η αποστολή

Η ανθρωπότητα ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη, καθώς τα ξημερώματα της 2ας Απριλίου η NASA δίνει το σύνθημα για την εκτόξευση της επανδρωμένης αποστολής Artemis II. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, άνθρωποι θα ταξιδέψουν και πάλι τόσο κοντά στον φυσικό δορυφόρο της Γης.

Η διαστημική επιχείρηση, με διάρκεια περίπου δέκα ημερών, περιλαμβάνει την αποστολή τεσσάρων αστροναυτών σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και την ασφαλή επιστροφή τους στη Γη.

Στο πλήρωμα συμμετέχουν τέσσερις ιδιαίτερα έμπειροι επαγγελματίες. Ο Reid Wiseman αναλαμβάνει καθήκοντα διοικητή, φέρνοντας μαζί του σημαντική εμπειρία από προηγούμενες αποστολές. Πιλότος της αποστολής είναι ο Victor Glover, ο οποίος καταγράφει ιστορική πρωτιά ως ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης που θα συμμετάσχει σε αποστολή βαθιάς διαστημικής πτήσης.

Στην ομάδα βρίσκεται επίσης η Christina Koch, ειδικό στέλεχος της αποστολής και διακεκριμένη μηχανικός, η οποία θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει γύρω από τη Σελήνη. Την τετράδα συμπληρώνει ο Jeremy Hansen, ειδικό στέλεχος της αποστολής από τον Καναδά, που εκπροσωπεί την Canadian Space Agency.

Η σύνθεση του πληρώματος δεν αντικατοπτρίζει μόνο υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, αλλά και μια σαφώς πιο συμπεριληπτική στρατηγική από τη NASA, με σημαντικές πρωτιές που σηματοδοτούν τη νέα εποχή της διαστημικής εξερεύνησης.

Πόσα βγάζουν οι αστροναύτες;

Παρά το γεγονός ότι οι τέσσερις αστροναύτες πρόκειται να γράψουν Ιστορία με την αποστολή τους γύρω από τη Σελήνη, δεν προβλέπεται κάποια επιπλέον οικονομική ανταμοιβή ειδικά για τη συμμετοχή τους. Οι αποδοχές τους καθορίζονται αποκλειστικά από την ιδιότητά τους ως αστροναύτες της NASA ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τη στρατιωτική τους βαθμίδα.

Για το πολιτικό προσωπικό της NASA, οι ετήσιοι μισθοί κυμαίνονται περίπου από 105.000 έως 161.000 δολάρια, με βασικά κριτήρια την εμπειρία και το μορφωτικό επίπεδο. Στην περίπτωση αστροναυτών με στρατιωτική καριέρα, οι συνολικές απολαβές μπορεί να είναι υψηλότερες, χάρη στη μισθολογική κλίμακα των ενόπλων δυνάμεων και τα σχετικά επιδόματα, φτάνοντας έως και τα 180.000 δολάρια ετησίως.

Όσον αφορά στη φορολογία, οι αστροναύτες επιβαρύνονται με ομοσπονδιακό φόρο που κυμαίνεται μεταξύ 22% και 24%. Ωστόσο, δεν καταβάλλουν πολιτειακό φόρο εισοδήματος εφόσον διαμένουν σε πολιτείες όπως η Φλόριντα ή το Τέξας.

