Συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπολύουν χτυπήματα στην Τεχεράνη, με το Ιράν να απαντά με επιθέσεις στο Τελ Αβίβ και τις χώρες του Κόλπου, εν μέσω νέων αντικρουόμενων μηνυμάτων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έχει πει στους βοηθούς του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ενώ παράλληλα δηλώνει στους συμμάχους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών να αγοράσουν από τις ΗΠΑ, ή «να πάνε στο Στενό και απλώς να ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε απόψε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

Το Ιράν έπληξε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ ανοιχτά του Ντουμπάι προκαλώντας φωτιά και εκτεταμένες ζημιές, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν αποθήκες πυρομαχικών στο Ισφαχάν του Ιράν, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει νέο κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη.

Οι επόμενες ημέρες στον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα είναι «καθοριστικές», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Εντωμεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απείλησαν σήμερα να στοχοθετήσουν αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, στην περίπτωση «δολοφονίας» κάθε νέου ηγετικού στελέχους στο Ιράν. Οι Φρουροί δημοσίευσαν στον ιστότοπό τους Sepah News έναν κατάλογο 18 αμερικανικών εταιρειών, μεταξύ αυτών τις Google, Apple, Meta ή ακόμα και την Tesla, επιβεβαιώνοντας πως αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει «να περιμένουν την καταστροφή» των μονάδων τους ως αντίποινα για κάθε νέα «δολοφονία στο Ιράν», από τις 20.00 το βράδυ ώρα Τεχεράνης αύριο το βράδυ (19.30 ώρα Ελλάδας).

Live οι εξελίξεις:

