ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 10:24
02.04.2026 19:51

Επιβάτης καταγράφει την ιστορική εκτόξευση της Artemis II από το παράθυρο αεροπλάνου (Video)

02.04.2026 19:51
Ένας επιβάτης πτήσης από το Σεντ Κρουά προς τη Σάρλοτ κατάφερε να απαθανατίσει σε βίντεο τη μοναδική στιγμή της εκτόξευσης της αποστολής Artemis II από τη Φλόριντα, παρακολουθώντας από το παράθυρο του αεροπλάνου την αρχή του δεκαήμερου ταξιδιού των τεσσάρων αστροναυτών του πληρώματος, γύρω από τη Σελήνη.

Τα ξημερώματα της 2ης Απριλίου, η αποστολή της NASA ξεκίνησε το ταξίδι της προς τον φυσικό δορυφόρο της Γης, πραγματοποιώντας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη μετά από περισσότερο από μισό αιώνα.

Η αποστολή μεταφέρει κορυφαίους αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη εποχή βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης.

Η πορεία προς τη Σελήνη και οι πρώτοι έλεγχοι

Το πλήρωμα τέθηκε σε γήινη τροχιά χθες, Τετάρτη (ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση του πυραύλου που μετέφερε το σκάφος. Οκτώ λεπτά αργότερα, η κάψουλα «Ωρίων» αποσπάστηκε επιτυχώς από τον τεράστιο πύραυλο και τις δεξαμενές του, και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Αμέσως μετά, οι αστροναύτες προχώρησαν σε ελέγχους κρίσιμων συστημάτων, διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των επικοινωνιών και του εφεδρικού δικτύου, ενώ ολοκλήρωσαν δύο προωθητικούς ελιγμούς για την τοποθέτηση του σκάφους στην επιθυμητή τροχιά. Μετά τις διαδικασίες, το πλήρωμα ξεκουράζεται για λίγες ώρες.

Σημειώνεται ότι το πλήρωμα θα έχει στη διάθεσή του μόλις τεσσεράμισι ώρες για ξεκούραση, σύμφωνα με το αυστηρά προγραμματισμένο πλάνο της αποστολής, ώστε να βρίσκονται σε εγρήγορση στις κρίσιμες φάσεις της πτήσης. Πριν αποσυρθεί για ύπνο, ο κυβερνήτης Reid Wiseman έκλεισε τη σύνδεση λέγοντας: «Καληνύχτα, Γη».

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 10:23
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν έλαβαν σχέδιο για άμεση κατάπαυση πυρός – Στο τραπέζι επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: «Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω έναν γέρο» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές, βαρίδι για τη χώρα ο Κ. Μητσοτάκης»

