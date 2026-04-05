Ολυμπιακός – ΑΕΚ (0-1 τελικό)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play off της Super League, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό από τώρα για την κατάκτηση του τίτλου.

Η Ενωση θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στη κορυφή, ενώ με νίκη, αν γκελάρει νωρίτερα και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, γίνεται αυτόματα τεράστιο φαβορί για τον τίτλο.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός είναι στο -2 και με νίκη θα βρεθεί σε θέση… οδηγού στα play off, ενώ μία ήττα θα τον φέρει ουσιαστικά δύο νίκες πίσω (-5) από την ΑΕΚ και γνωρίζει καλά πως δεν υπάρχει περιθώριο για ήττα.

Οι 11άδες:

Ολυμπιακός: Tζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ζέλσον, Γκαρθία, Έσε, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Καμπί

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Περέιρα, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

Και τέλος. 1-0 η ΑΕΚ μεγάλη νίκη

Ακυρώθηκε το γκολ!

Η φάση ελέγχεται για παθητικό οφσάιντ στο VAR

Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Γιατζίτζι ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό στο 90+7′!

Καθυστερήσεις, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να αποδοκιμάζει τους παίκτες και αρκετούς να έχουν φύγει

86′ Παραλίγο αυτογκόλ ο Ολυμπιακός, σε κόρνερ ο Ρέτσος μετά από ενέργεια του Ζίνι

Στο 85′ και δεν έχει γίνει ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο…

Σβηστό παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο του β ημιχρόνου, o Oλυμπιακός με εξαίρεση τη φάση του Ελ Καμπί, δεν έχει απειλήσει την Ενωση

Έναρξη του β’ ημιχρόνου

Ημίχρονο 0-1 η ΑΕΚ και αποδοκιμασίες για τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης

33′ Κίτρινη στον Γκαρθία

31′ Kίτρινη στον Περέιρα

21′ Ο Ελ Καμπί το πλασέ μετά από πάσα-κεφαλιά του Ταρέμι, λίγο άουτ. Πρώτη φάση για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός έχει ισορροπήσει λίγο το παιχνίδι που έχει τρομερό ρυθμό, αλλά λείπουν οι φάσεις με εξαίρεση το γκολ

ΓΚΟΛ 5‘: Ο Κοϊτά ανοίγει το σκορ μετά από ενέργεια του Περέιρα. 0-1 η ΑΕΚ.

Σέντρα στο ματς

Πρώτος στο παγκόσμιο κύπελλο ο Λευτέρης Πετρούνιας – Χρυσό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων



Τσιτσιπάς: «Προτιμώ μη τενίστρια σύντροφο» – Η ειρωνική αντίδραση της πρώην του Πάολα Μπαντόσα (Video)

Ισραήλ: Για βιασμό ανήλικου αγοριού κατηγορείται ο φροντιστής της Μακάμπι