Ολυμπιακός – ΑΕΚ (0-1 τελικό)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play off της Super League, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό από τώρα για την κατάκτηση του τίτλου.
Η Ενωση θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στη κορυφή, ενώ με νίκη, αν γκελάρει νωρίτερα και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, γίνεται αυτόματα τεράστιο φαβορί για τον τίτλο.
Από την άλλη ο Ολυμπιακός είναι στο -2 και με νίκη θα βρεθεί σε θέση… οδηγού στα play off, ενώ μία ήττα θα τον φέρει ουσιαστικά δύο νίκες πίσω (-5) από την ΑΕΚ και γνωρίζει καλά πως δεν υπάρχει περιθώριο για ήττα.
Οι 11άδες:
Ολυμπιακός: Tζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ζέλσον, Γκαρθία, Έσε, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Καμπί
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Περέιρα, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς
Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:
Και τέλος. 1-0 η ΑΕΚ μεγάλη νίκη
Ακυρώθηκε το γκολ!
Η φάση ελέγχεται για παθητικό οφσάιντ στο VAR
Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Γιατζίτζι ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό στο 90+7′!
Καθυστερήσεις, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να αποδοκιμάζει τους παίκτες και αρκετούς να έχουν φύγει
86′ Παραλίγο αυτογκόλ ο Ολυμπιακός, σε κόρνερ ο Ρέτσος μετά από ενέργεια του Ζίνι
Στο 85′ και δεν έχει γίνει ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο…
Σβηστό παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο του β ημιχρόνου, o Oλυμπιακός με εξαίρεση τη φάση του Ελ Καμπί, δεν έχει απειλήσει την Ενωση
Έναρξη του β’ ημιχρόνου
Ημίχρονο 0-1 η ΑΕΚ και αποδοκιμασίες για τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης
33′ Κίτρινη στον Γκαρθία
31′ Kίτρινη στον Περέιρα
21′ Ο Ελ Καμπί το πλασέ μετά από πάσα-κεφαλιά του Ταρέμι, λίγο άουτ. Πρώτη φάση για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι
Ο Ολυμπιακός έχει ισορροπήσει λίγο το παιχνίδι που έχει τρομερό ρυθμό, αλλά λείπουν οι φάσεις με εξαίρεση το γκολ
ΓΚΟΛ 5‘: Ο Κοϊτά ανοίγει το σκορ μετά από ενέργεια του Περέιρα. 0-1 η ΑΕΚ.
Σέντρα στο ματς
Διαβάστε επίσης:
Πρώτος στο παγκόσμιο κύπελλο ο Λευτέρης Πετρούνιας – Χρυσό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων
Τσιτσιπάς: «Προτιμώ μη τενίστρια σύντροφο» – Η ειρωνική αντίδραση της πρώην του Πάολα Μπαντόσα (Video)
Ισραήλ: Για βιασμό ανήλικου αγοριού κατηγορείται ο φροντιστής της Μακάμπι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.