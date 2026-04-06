Δραπετσώνα: Καραμπόλα 5 οχημάτων στην περιφερειακή – Διακοπή κυκλοφορίας λόγω διαρροής καυσίμου

Καραμπόλα με πέντε οχήματα -τρία φορτηγά και δύο επιβατικά- σημειώθηκε το απόγευμα της Μ. Δευτέρας (6/4) στην περιφερειακή Δραπετσώνας, στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων.



Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι στιγμής.



Λόγω της σύγκρουσης και της διαρροής καυσίμου από ένα όχημα, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Δραπετσώνας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Ιχθυόσκαλας έως και το ύψος της Πύλης Ε1.

Τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στο σημείο, καθώς και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την πτώση 27χρονης στο Μαρούσι: Τι υποστηρίζει ο σύντροφος της

Στις 27 Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη – Αναμένεται παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και από το Ελληνικό Δημόσιο

Συναγερμός στην Καλλιθέα: Διανομέας παρέσυρε ανήλικο που πετάχτηκε στον δρόμο











