Συναγερμός στην Καλλιθέα: Διανομέας παρέσυρε ανήλικο που πετάχτηκε στον δρόμο

Αναστάτωση επικράτησε στην Καλλιθέα, όταν διανομέας παρέσυρε 12χρονο, που πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο δρόμο.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης. Το παιδί πετάχτηκε στον δρόμο χωρίς να ελέγξει την κυκλοφορία. Ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως, με συνέπεια να το χτυπήσει, σύμφωνα με το kallitheapress.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον ανήλικο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

