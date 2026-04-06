Ο Δένδιας επαναφέρει το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας προχώρησε σε ανάρτηση στο «Χ» για τα 85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα στην οποία επαναφέρει το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων.
«Η Ελλάδα δεν επέλεξε τη στάση του “επιτήδειου ουδέτερου”. Δεν έπαψε να αγωνίζεται, γράφοντας το έπος της Εθνικής Αντίστασης και της Μέσης Ανατολής. Η στάση αυτή παραμένει και σήμερα η πυξίδα μας» αναφέρει αρχικά.
Ο Νίκος Δένδιας στη συνέχεια επισημαίνει, στην ανάρτησή του, ότι την εισβολή ακολούθησε η «μακρά νύχτα» της Κατοχής, «με βαρύ τίμημα για τη χώρα, σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές».
Την ίδια ώρα ωστόσο ο Υπουργός επαναφέρει το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων καθώς στη φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτηση γράφει: «Η Ελλάς δεν θα παύσει να διεκδικεί την καταβολή των γερμανικών αποζημίωσεων ως ελάχιστη επανόρωση για τα δεινά που υπέστη η πατρίδα μας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»
