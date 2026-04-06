Στην Panik η Κλέλια Ανδριολάτου μετά το «διαζύγιο» με την Έλενα Χριστοπούλου – Η επίσημη ανακοίνωση

Νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία ανοίγει η Κλέλια Ανδριολάτου, μετά το «διαζύγιο» με την εταιρεία της Έλενας Χριστοπούλου και την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους η οποία διήρκεσε 16 χρόνια.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε από κοινού, με τις δυο πλευρές να επισημαίνουν ότι οι σχέσεις τους σε προσωπικό επίπεδο παραμένουν άριστες.

Όπως έγινε γνωστό, χθες Κυριακή (5/4) η ηθοποιός ανήκει πλέον στο δυναμικό της Panik, με την εταιρεία να την καλωσορίζει και επισήμως σήμερα (6/4) με μια ανακοίνωση.

«Ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik, καλωσορίζει την Κλέλια Ανδριολάτου στο Panik Agency.

Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει ήδη καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες κι αγαπητές παρουσίες στον χώρο του θεάματος μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε μεγάλες τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, όπως η παράσταση “ζ-η-θ, ο Ξένος” στο θέατρο της Επιδαύρου και η σειρά “Maestro”.

Το Panik Agency και η Κλέλια Ανδριολάτου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια στρατηγική συνεργασία με δημιουργικότητα και όραμα, έτοιμοι να κατακτήσουν μαζί νέες κορυφές», αναφέρει ακόμα η επίσημη ανακοίνωση της Panik» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

«Η Κλέλια Ανδριολάτου αποτελεί ένα από τα πιο χαρισματικά και λαμπερά πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών, εντός και εκτός Ελλάδας, συνδυάζοντας σπάνιο ταλέντο, σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία» δήλωσε για την εν λόγω συνεργασία ο Γιώργος Αρσενάκος.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα μου συνεργασία με το Panik Agency. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει με πολλή όρεξη, νέες προκλήσεις και δημιουργικότητα» είπε με τη σειρά της η Κλέλια Ανδριολάτου.

Διαβάστε επίσης:

Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση ύστερα από 11 χρόνια (Video)

«Θέλω να ‘σαι πάντα εκεί»: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή (Video)

Η Κρήτη ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς – Μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη



