ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άλμα κερδών και EBITDA το 2025 με ισχυρή ώθηση από παραχωρήσεις και έργα

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων κατέγραψε το 2025 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τους τομείς των παραχωρήσεων και της κατασκευής, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ομίλου στον χώρο των υποδομών.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε 147,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,1% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,47 ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 18,6%, φτάνοντας τα 3,85 δισ. ευρώ, με τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο 56,3% και να διαμορφώνεται στα 631,4 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική συμβολή στα αποτελέσματα είχε ο τομέας των παραχωρήσεων, ο οποίος κατέγραψε σημαντική αύξηση τόσο σε έσοδα όσο και σε λειτουργική κερδοφορία, καλύπτοντας πάνω από το ήμισυ της συνολικής λειτουργικής επίδοσης του ομίλου. Η πλήρης ενσωμάτωση της Αττικής Οδού στα αποτελέσματα της χρήσης και η έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο τέλος του έτους αποτέλεσαν βασικά ορόσημα, ενισχύοντας τη δημιουργία σταθερών και μακροπρόθεσμων ταμειακών ροών.

Παράλληλα, ο κατασκευαστικός τομέας κινήθηκε ανοδικά, με αύξηση εσόδων και βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς επιταχύνθηκε η εκτέλεση υφιστάμενων έργων και ξεκίνησαν νέα. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανήλθε στα 9,1 δισ. ευρώ, προσφέροντας υψηλή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια και ενισχύοντας τη σταθερότητα των μελλοντικών εσόδων.

Στον τομέα της ενέργειας, ο όμιλος διατήρησε την παρουσία του σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, με έντονο ανταγωνισμό και μεταβλητότητα στις αγορές. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα, ενώ προχώρησε η λειτουργία νέων μονάδων, όπως αυτή της Κομοτηνής, ενισχύοντας τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα.

Θετική ήταν και η πορεία της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με την εταιρεία ΗΡΩΝ να διατηρεί το μερίδιό της στην αγορά και να ενισχύει το πελατολόγιό της, παρά τις πιέσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.

Σε επίπεδο ταμειακών ροών, ο όμιλος κατέγραψε ισχυρή επίδοση, με τις καθαρές λειτουργικές ροές να αυξάνονται σημαντικά και να ξεπερνούν τα 550 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Οι συνολικές επενδύσεις παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας τα 1,3 δισ. ευρώ, με έμφαση στον τομέα των παραχωρήσεων.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε, κυρίως λόγω της χρηματοδότησης της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, ωστόσο η διάρθρωση του χρέους παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη αναγωγική προς τη μητρική εταιρεία, περιορίζοντας τον συνολικό κίνδυνο.

Η διοίκηση του ομίλου προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 40 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης.

Για το 2026, οι εκτιμήσεις παραμένουν θετικές, με τον όμιλο να αναμένει περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, κυρίως από την αυξανόμενη συμβολή των έργων παραχώρησης. Η πλήρης ανάπτυξη της Εγνατίας Οδού και οι αναπροσαρμογές στα διόδια αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα έσοδα.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το υψηλό ανεκτέλεστο και η συμμετοχή σε νέα έργα δημιουργούν ευνοϊκές προοπτικές, ενώ στον ενεργειακό τομέα προχωρά η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil, με στόχο την αξιοποίηση συνεργειών και την ανάπτυξη νέων επενδύσεων.

Παράλληλα, ο όμιλος επεκτείνει τη δραστηριότητά του και σε νέους τομείς, όπως οι υποδομές ύδατος, με την απόκτηση συμμετοχής στην ΕΥΔΑΠ, ενώ συμμετέχει σε διαγωνισμούς για μεγάλα έργα υποδομών και ΣΔΙΤ.

Συνολικά, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, αξιοποιώντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων και σημαντική επενδυτική βάση, σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

