ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:10
09.04.2026 10:13

Αυθεντικός Μαραθώνιος: Η οργή για τα ποσά που ζητάει ο ΣΕΓΑΣ για συμμετοχή συνεχίζεται – ΑμεΑ πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να τρέξουν

09.04.2026 10:13
Οι αντιδράσεις για τις συνεχόμενες αυξήσεις στα χρήματα που απαιτούνται για να τρέξει κάποιος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο συνεχίζονται.

Ο ΣΕΓΑΣ σε μια περίοδο οικονομικής δυσχέρειας, αύξησε κι άλλο τα χρήματα που πρέπει να δώσει κάποιος για να τρέξει, αυξάνοντας δραματικά το κόστος για τα γκρουπ των δρομέων.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο ενοχλητική αυτή την αύξηση, είναι ότι δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για τους ΑμεΑ που υποτίθεται ότι… καμαρώνουμε για την ισότιμη πρόσβαση σε αγώνες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μία ανάρτηση μίας γυναίκας του ιατρικού κλάδου που συμμετέχει κάθε χρόνο στον μαραθώνιο ως εθελόντρια που βοηθά δρομείς σε αναπηρικό καροτσάκι. Το ποσό των 160 ευρώ ανά άτομο για την συμμετοχή, κάνει απαγορευτική την παρουσία αρκετών γκρουπ αφού τα έξοδα ανεβαίνουν σε μερικές χιλιάδες ευρώ και είναι να αναρωτιέται κανείς αν τελικά αξίζει τον κόπο.

Η ανάρτηση

«Κάθε χρόνο στην εκκίνηση του 7ου Block , το block των Αμεα, block με ευπαθείς ομάδες με ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ δρομείς που κάνουν το όνειρο αυτών των ανθρώπων πραγματικότητα, που σηκώνουμε αυτά τα παιδιά να μπουν όρθια στο Καλλιμαρμαρο , μας επευφημειτε , λέτε πόσο μας στηρίζετε και πόσο καμαρωνετε για την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό ατόμων με αναπηρία!

Πιστεύετε με 160 ευρώ συμμετοχή στις ομαδικές (προϋπόθεση για εγγραφή ομαδικής πάνω από 30 άτομα,  δηλαδή 30 επί 160= 4.960 ευρω) θα μπορέσουμε να ξανασταθουμε στην εκκίνηση????

Πρέπει να βάλουμε στη διαδικασία τους γονείς αυτών των παιδιών (όσα εχουν) να αναμένουν την έναρξη των ατομικών εγγραφών για να μπορέσουν να γραφτούν και να στήνονται  στο Ταε Κβο Ντο για να παραλάβουν το πακέτο, ενώ τώρα το αναλαμβανε ο ομαδαρχης της κάθε ομάδας???

Ο Μαραθώνιος θα έπρεπε να αποτελεί ένα σύμβολο ισότητας, συμπερίληψης και προσβασιμότητας για όλους, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων.

Με τη συγκεκριμένη πολιτική, όμως, φαίνεται να αποκλείονται στην πράξη άνθρωποι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να εμπνευστούν και να αποτελέσουν μέρος αυτής της σημαντικής διοργάνωσης…»

Η αύξηση ανά χρόνο από τον ΣΕΓΑΣ

Παρακάτω, σας παραθέτουμε τα επίσημα στοιχεία της ομοσπονδίας για τις προηγούμενες χρονιές (2022-2025) για να αντιληφθεί κανείς την διαφορά, στο βασικό και το ενισχυμένο πακέτο (υπάρχει και το πλήρες που η τιμή είναι πάνω από διπλάσια). Συνολικά έχει αυξηθεί μέσα σε μια 4ετια σε ποσοστό 36%.

Για να γίνουν οι συγκρίσεις, φέτος το αντίστοιχο ενισχυμένο πακέτο στον μαραθώνιο είναι στα 75 ευρώ, από 65 πέρυσι.

Παράλληλα, αύξηση στην τιμή εμφανίζουν και οι υπόλοιπες διαδρομές, από 5 ως 10 ευρώ ανά άτομο.

Αναλυτικά:

1. Μαραθώνιος Δρόμος (42.195μ.)

Έτος Βασικό Πακέτο (Χωρίς T-shirt) -Ενισχυμένο Πακέτο (Με T-shirt)

2022: €30 – €45

2023: €35 – €55

2024: €40 – €60

2025: €45 – €65

2. Αγώνας Δρόμου 10χλμ

Έτος Βασικό Πακέτο (Χωρίς T-shirt) Ενισχυμένο Πακέτο (Με T-shirt)

2022: €25 €40

2023: €30 €48

2024: €33 €53

2025: €38 €58

3. Αγώνας Δρόμου 5χλμ

Βασικό Πακέτο (Χωρίς T-shirt) -Ενισχυμένο Πακέτο (Με T-shirt)

2022: €20 – €35

2023: €25 – €43

2024: €28 – €48

2025: €33 – €53

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:10
Η Ελλάδα στην αφρόκρεμα της γαστρονομίας – Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026

Ενθουσιασμένος ο Ian McKellen με τον Johnny Depp μετά τη συνεργασία τους στο «Ebenezer: A Christmas Carol» (Video)

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

