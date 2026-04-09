Μετρό: Οι καθυστερήσεις στη γραμμή 4 φέρνουν ζήτημα αποζημιώσεων – Με ορίζοντα το… 2034 η ολοκλήρωση των έργων

Οι δεδομένες καθυστερήσεις της ολοκλήρωσης της Γραμμής 4 του Μετρό, φέρνουν και εξελίξεις καθώς ο ανάδοχος του έργου ζητά να παραταθεί η σύμβαση ως το 2034.

Πριν λίγες ημέρες είχε ανακοινωθεί πως η ολοκλήρωση της Γραμμής μετατίθεται για το 2032 αντί του 2029, όπως με δεδομένο ότι έχουν προκύψει πολλά προβλήματα σε σταθμούς (Ευαγγελισμός, Γουδί, Δικαστήρια κ.α.), εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστεί και νέα παράταση.

Οι εξελίξεις αυτές ωστόσο, ανοίγουν θέμα αποζημιώσεων, όπως τονίζει με ρεπορτάζ της η Καθημερινή.

Η «Ελληνικό Μετρό» ενέκρινε το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου ως τις 3 Σεπτεμβρίου του 2032, ζητώντας παράλληλα από την κοινοπραξία να επιστρέψει στο Δημόσιο το «πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου» ύψους 57,7 εκατ. ευρώ που έλαβε στα τέλη του 2022 όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Η κοινοπραξία προσέφυγε κατά της απόφασης της «Ελληνικό Μετρό», καθώς εκτιμά ότι η ολοκλήρωση του έργου το 2032 είναι ανέφικτη.

Οι αποζημιώσεις φέρνουν σοβαρά εμπόδια καθώς θα πρέπει να αποδειχθεί και το αν ευθύνεται όντως η ανάδοχος ή αν η εταιρεία έβαλε χρονοδιαγράμματα που είναι απαγορευτικά για την ολοκλήρωση του έργου.

Η «Ελληνικό Μετρό» παραδέχεται τις μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση των χώρων, αλλά υποστηρίζει ότι υπήρχαν περιπτώσεις καθυστερήσεων με ευθύνη του αναδόχου «έως και ολιγωρίας», κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να αυξήσει με αθέμιτο τρόπο τον χρόνο κατασκευής του έργου.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι επί του παρόντος δεν υφίστανται επαρκή δεδομένα για την ορθή εκτίμηση των καθυστερήσεων που θα προκύψουν από την παράδοση σε ορισμένους σταθμούς («Γουδί» και «Ευαγγελισμός»), σημειώνοντας ότι «η ανάδοχος μπορεί να επανέλθει και να αιτηθεί περαιτέρω χορήγηση παράτασης». Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή αν το έργο θα έχει ολοκληρωθεί ακόμη και το 2034.

Διαβάστε επίσης:

Βούλα: 12χρονη εντοπίστηκε μέσα σε λεωφορείο – Έφυγε από το σπίτι της καταγγέλλοντας τους γονείς της για ενδοοικογενειακή βία



Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε κάνναβη σε διαμέρισμα, χειροπέδες σε 47χρονο (video)

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα Μ. Πέμπτη τα καταστήματα – Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα