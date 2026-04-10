Ο Άδωνις ως ελάχιστος κοινός παρανομαστής τους

Η χώρα ζει τις κορυφαίες στιγμές «κατσιαπλαδισμού» όλης της Μεταπολίτευσης. Οι πιο καθυστερημένες πλευρές μιας βαλκανικού τύπου «δημοκρατίας» πήραν το πάνω χέρι κατά την περίοδο του καταναγκασμού μετά τη χρεωκοπία, αλλά και στην μεταμνημονιακή περίοδο της εθελοδουλείας Μητσοτάκη. Στη δεύτερη φάση, της εθελοδουλείας, οι διάφοροι Σόιμπλε, Τόμσεν, Ντάισελμπλουμ κ.λπ. ξανακάθισαν στο σβέρκο μας με την ψήφο των Ελλήνων (σαρανταένα τακατό).

Διακηρυγμένος στόχος των λαμπρών τούτων κυρίων ήταν και παραμένει η ακύρωση όλων των λαϊκών κατακτήσεων της προηγούμενης περιόδου και δη των χρόνων του Ανδρέα. Ζούμε θα λέγαμε στην κατ΄ εξοχήν «αντι-Ανδρέα» εποχή σε όλα τα επίπεδα. Είτε εξετάζουμε το λαϊκό εισόδημα, το κοινωνικό κράτος και το ΕΣΥ, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είτε το σύνθημα «η Ελλάδα στους Έλληνες», την ανεξάρτητη κι υπερήφανη εξωτερική πολιτική είτε τη σημερινή κονιορτοποίηση της δημοκρατικής παράταξης, την κυριαρχία των ημετέρων/προνομιούχων και των καρτέλ τους κ.ο.κ.

Η δημοκρατία οπισθοδρομεί, η χώρα παρακμάζει κι η Ευρώπη απομακρύνεται – τι ειρωνεία – κάτω από τη διαχείριση των «Μένουμε Ευρώπη!». Σημαντική είναι βέβαια η ευθύνη κι όσων εγκατέλειψαν την ενότητα της δημοκρατικής παράταξης είτε αλληθωρίζοντας προς τα δεξιά είτε προτιμώντας αναμάσηση γενικών προβλέψεων που κάπου, κάποτε διάβασαν, αντί της συγκεκριμένης ανάλυσης του τόπου και της ιστορίας του.

Μόνο η ενιαία δημοκρατική παράταξη – ως έκφραση της συμμαχίας των μη προνομιούχων – μπορούσε και μπορεί ακόμη να υλοποιήσει το αίτημα για ένα «κανονικό» ευρωπαϊκό κράτος. Ο εκσυγχρονισμός παραμένει επαναστατικό αίτημα, όσο κι αν ως όρος διασύρθηκε στο πρόσφατο παρελθόν. Κακώς, κάκιστα, εκχωρήθηκε στον κατ’ εξοχήν αναχρονιστή αντίπαλο, στη δεξιά της αγίας οικογένειας.

ΟΠΕΚΕΠΕ (ΙΙ)

Οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Αδώνιδος περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΙΙ) αντιμετωπίστηκαν σκωπτικά. Η πρόταση να αναλάβει τις δηλώσεις του φυρερίσκου ο εισαγγελέας υπηρεσίας τυπικώς είναι ορθή, εφόσον όχι απλώς παραδέχεται σ’ αυτές την τέλεση εγκλήματος, αλλά το εγκωμιάζει κιόλας. Θα προσέθετα ότι καλύτερα θα ήταν να αναλάβει ο ίδιος αυστηρός εισαγγελικός λειτουργός που κάλεσε ως ύποπτο τον κ. Βαρουφάκη όταν εκείνος αναφέρθηκε σε προσωπικές παράνομες συμπεριφορές του (σε άλλη χώρα, προ 30ετίας κι όχι για να επιδοκιμάσει εαυτόν αλλά για το αντίθετο).

Αν όμως θελήσει κανείς να καταδείξει εξ όνυχος τον λέοντα, τότε οι νέες ρήσεις του νανογιλέκου φωτίζουν την προιούσα παρακμή της ΝΔ. Προσπαθεί να κανονικοποιήσει τις ελεγχόμενες από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς παρανομίες, παρουσιάζοντάς τες όχι απλώς ως αναπόφευκτη παθητική υπόκλιση σε παράνομες απαιτήσεις πολιτών αλλά κι ως έναν θεάρεστο πολιτικό μηχανισμό άρσης κοινωνικών αδικιών. Διαθέτει κι αρκετά φερέφωνα που επαναλαμβάνουν τη γραμμή, με πρώτο και καλύτερο τον Θανασάκη Πλεύρη, το «κολλητήρι».

Έλα μωρέ και τι θα έκανε ένας βουλευτής αν όχι ρουσφέτια; Εξάλλου τα δικά μας ρουσφέτια δεν είναι ποτέ παράνομα, δοθέντος ότι το κράτος μας ανήκει.

Έλα μωρέ ποιος ξέρει ποιος την βάζει την εμμονική Ρουμάνα;

Θέλετε να ανοίξω τα μηνύματά μου, όλως παρανόμως κι αυτό, προκειμένου να δείτε με τα μάτια σας ότι ζητάνε ρουσφέτια κι οι αντιπολιτευόμενοι; Αυτούς λοιπόν γιατί δεν τους έπιασε ο πουλημένος κοριός της;

Μια συνομωσία ευρω-ρουμανο-ελληνική κάνει επιλεκτική χρήση των επισυνδέσεων. Οπότε μέρος της συνομωσίας τούτης πρέπει να είναι κι οι Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Άρα διαθέτουμε νέες Τουλουπάκη για να τις διώξει ο ερίτιμος κ. Σαλάτας, όσο δεν είναι ακόμη διωκόμενος ο ίδιος …

Στο ίδιο μήκος κύματος επίσης δεν αποτελούσε πρόβλημα το να θαυμάζει ένας Έλληνας υπουργός τη γενοκτονία στην Γάζα. Ποιός; Αυτός και το κολλητήρι, οι χθεσινοί φιλοναζί … Έλα μωρέ, υπέκλεπτε κι ένας ισραηλινός συνταγματάρχης όλη την στρατιωτική ηγεσία και το μισό υπουργικό συμβούλιο; Αδιάφορη υπόθεση, δεν ασχολούμαι. Πολύ περισσότερο δεν μηνύω!

Στο ίδιο μήκος του «έλα μωρέ» οι μηδίσαντες σε όλες τις κρίσιμες περιόδους και πάνω απ’ όλα οι εκλεκτοί συνεργάτες όσων ξεπούλησαν την Κύπρο, γίνονται τιμητές του πατριωτισμού των υπολοίπων. Τα ύστερα του κόσμου…

ΗΘΟΣ ΤΙΠΟΤΟΦΡΟΝΩΝ

Το μήκος κύματος αυτό δεν είναι άλλο από εκείνο του καταφερτζή ραγιά που με την πονηρή «ευελιξία» του, τις σαχλαμαρίτσες και την ημιμάθεια, το θράσος και την στρεψοδικία και πάνω από όλα με τη σταθερή προσήλωση στο να υπηρετεί τους ισχυρούς, όχι απλώς επιβιώνει, αλλά μεγαλουργεί, κάνοντας και τη φυλή των ραγιάδων περήφανη για το δαιμόνιο της.

Αυτή η μετα-οθωμανική κατάσταση στα λόγια λέει ότι κάποιοι είναι «μενουμευρωπαίοι», ενώ στην πραγματικότητα προέρχονται κατ΄ ευθείαν από τον αγριότερο κατσαπλιαδισμό! Το αληθινό αξιακό τους σύστημα δεν είναι άλλο παρά η έλλειψη κάθε αξιακού συστήματος (τιποτόφρονες). Ζει άραγε σύμπασα η Νέα Δημοκρατία σε προνεωτερική κατάσταση ή περάσαμε επισήμως στην εποχή της θέωσης των ουτιδανών, στη λατρεία των τιποτένιων;

Δεν είναι τυχαίο ότι ο mr Novartis, καθώς κι άλλοι αδίκως διωχθέντες υπό των Κ/Σ, ανασύρθηκαν για να αποδώσουν τα όσα συμβαίνουν σε ανθελληνική συνομωσία. Θα ακολουθήσουν άραγε κι εδώ απειλές πως θα γδάρουν την Κοβέσι ζωντανή, όπως έγινε στην περίπτωση Τουλουπάκη; Λέτε να είναι τόσο κοφτερά ακόμη τα μαχαίρια τους; Δεν το νομίζω!

Μάλλον θα αρκεστούν σε συγκινητικές δηλώσεις ότι έχουν σοβαρό συνειδησιακό πρόβλημα υπερψηφίζοντας την άρση ασυλίας των 11, όπως τους ζητά ο αυστηρός κι άτεγκτος αρχηγός τους, ο οποίος φουριόζος μέχρι και το Σύνταγμα βάλθηκε ν’ αλλάξει. Τα φιλικά ΜΜΕ ήδη τον περιγράφουν ως τον «μεταρρυθμισταρά τον οπεκεπεδοφάγο», κατά τον Νικηταρά τον τουρκοφάγο.

Οι αδωνιστές την ίδια στιγμή επιμένουν στη δική τους παράδοξη ιδέα ότι συνωμοτεί όλη η Ευρώπη ή έστω σημαντικό μέρος αυτής, προκειμένου να κάμψει τον ακατάβλητο Κυριάκο του Φραπέ και της Καλλιόπης. Θυμίζει λίγο το παλιό άσμα «μας ζηλεύουνε και όλοι μας κουτσομπολεύουνε». Ποιος να ζηλέψει όμως τον ευρωπαϊκό τρίτο κόσμο και γιατί; Ούτε ο Πανίκας Ψωμιάδης δεν θα σκεφτόταν να αποδώσει τις καταδίκες του σε συνομωσία λόγω φθόνου προς το πολιτικό του μεγαλείο. Εξάλλου όταν κάτι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια είναι γάτα, όσοι κι αν επιμείνουν ότι είναι σκύλος που μαθαίνει ξένες γλώσσες.

ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αγαπητοί κατσαπλιάδες, βάλατε χέρι στα ευρωπαϊκά ταμεία και σας τσιμπήσανε! Τώρα τρέχετε και δεν φτάνετε, οπότε τι τα θέλετε τα πολλά-πολλά φιλολογικά; Συνταγματικές αλλαγές και ρουμάνικες συνομωσίες κι … άρρητα ρήματα. Πάρτε τον Φραπέ, την Καλλιόπη και τ’ άλλα παιδιά κι άιντε βρείτε κανένα καλό δικηγόρο. Θα σας χρειάζεται συνεχώς επί είκοσι χρόνια που θα διαρκέσουν οι δίκες του καθεστώτος Μητσοτάκη, έτσι που άρχισε το ξήλωμα του πουλόβερ.

