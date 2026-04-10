ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 21:33
10.04.2026 21:26

Ο γιος του Τζο Μπάιντεν προκαλεί τους γιους του Τραμπ σε… αγώνα πυγμαχίας (Video)

AP

Μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση πήρε δημόσια διάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Χάντερ Μπάιντεν προκάλεσε τους γιους του Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, σε αγώνα πάλης τύπου «cage match».

Ο γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν δήλωσε σε βίντεο ότι αποδέχεται την ιδέα μιας τέτοιας αναμέτρησης, την οποία, όπως ανέφερε, του πρότεινε ο σχολιαστής Άντριου Κάλαχαν. «Του είπα ότι μέσα, 100% αν καταφέρει να το οργανώσει. Και αν δεν τα καταφέρει, πάλι θα έρθω», είπε.

Δεν είναι σαφές αν και πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένας τέτοιος αγώνας. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τον Λευκό Οίκο ή τον οργανισμό Τραμπ.

Η πρόταση έρχεται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για τον εορτασμό των 250 χρόνων από την ανεξαρτησία τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζονται εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν και αγώνες με επαγγελματίες αθλητές του UFC.

Η υπόθεση θυμίζει την πρόταση για αγώνα μεταξύ του Μαρκ Ζάκερμπεργκ και του Έλον Μασκ το 2023, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Παρότι πρόκειται για μια ασυνήθιστη εξέλιξη, η αμερικανική πολιτική ιστορία περιλαμβάνει έντονες προσωπικές αντιπαραθέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μονομαχία του 1804 μεταξύ του αντιπροέδρου Άαρον Μπερ και του πρώην υπουργού Οικονομικών Αλεξάντερ Χάμιλτον, που κατέληξε στον θάνατο του δεύτερου.

