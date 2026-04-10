Πάσχα 2026: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με την κίνηση των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Ειδικότερα, το πρόβλημα ξεκινάει πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, στη συνέχεια τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, μέχρι και το ύψος των τούνελ στην Κακιά Σκάλα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό από κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο Μαγούλας.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται κίνηση στο ύψος της Μεταμόρφωσης και πριν από τα διόδια Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Διαβάστε επίσης:

