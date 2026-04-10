Τι αλλάζει στο σύστημα εισόδου – εξόδου στην ΕΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Τα ταξίδια προς την Ευρώπη αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (ΣΕΕ) από σήμερα, 10 Απριλίου, το οποίο θα αντικαταστήσει τις σφραγίδες διαβατηρίων με ψηφιακά αρχεία και θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνονται οισυνοριακοί έλεγχοι για τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ.

Τους πρώτους μήνες, το σύστημα θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, με χρόνους αναμονής έως και δύο ώρες κατά τις περιόδους αιχμής, λόγω των νέων διαδικασιών ελέγχου. Το νέο ΣΕΕ θα εφαρμοστεί πλήρως από σήμερα, 10 Απριλίου και θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου στην ΕΕ, αλλά όχι χωρίς ορισμένες δυσκολίες. Τα ταξίδια στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, γράφει το Euronews.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (ΣΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ξεκίνησε σταδιακή εφαρμογή στις 12 Οκτωβρίου πέρυσι σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 10 Απριλίου 2026. Αυτό θα αντικαταστήσει τις σφραγίδες διαβατηρίων με ψηφιακά αρχεία εισόδων και εξόδων, καθώς και αρνήσεις εισόδου για ταξιδιώτες εκτός ΕΕ που πραγματοποιούν βραχείες διαμονές. Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά δεδομένα όπως εικόνες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με προσωπικά δεδομένα από το χρησιμοποιούμενο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Το νέο σύστημα εισήχθη για τον εκσυγχρονισμό της ασφάλειας στα σύνορα και τα συστήματα μετανάστευσης της ΕΕ, καθώς και για τη μείωση του εγκλήματος και της απάτης και τον εντοπισμό κινδύνων ασφαλείας.

Από την έναρξη της εφαρμογής, σε περισσότερα από 24.000 άτομα έχει απαγορευτεί η είσοδος για λόγους όπως ληγμένα ή πλαστά έγγραφα ή η αδυναμία πλήρους αιτιολόγησης του σκοπού της επίσκεψής τους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερα από 600 άτομα έχουν επίσης εντοπιστεί ως κίνδυνοι ασφαλείας για την Ευρώπη.

Σε ποιον απευθύνεται το ΣΕΕ και ποιος εξαιρείται από αυτό

Το ΣΕΕ ισχύει για πολίτες εκτός ΕΕ/Σένγκεν που ταξιδεύουν σε κράτη Σένγκεν ή κράτη της ΕΕ για βραχυπρόθεσμες διαμονές έως και 90 ημερών σε περίοδο 180 ημερών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι Βρετανοί πολίτες, καθώς και οι ταξιδιώτες που δεν απαιτούν θεώρηση, είτε ταξιδεύουν για τουρισμό είτε για επαγγελματικούς λόγους. Το σύστημα ισχύει επίσης για άτομα που κατέχουν ακίνητα στην ΕΕ αλλά δεν έχουν άδεια παραμονής.

Η Ιρλανδία και η Κύπρος εξαιρούνται από τη χρήση του ΣΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να ελέγχονται τα διαβατήριά τους χειροκίνητα. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ατόμων που εξαιρούνται. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πολίτες κρατών μελών της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν, καθώς και άτομα που κατέχουν βίζες μακράς διαρκείας ή άδειες διαμονής που έχουν εκδοθεί από αυτά τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων πολιτών εκτός ΕΕ.

Εξαιρούνται επίσης τα μέλη οικογενειών πολιτών της ΕΕ που κατέχουν άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από ένα από αυτά τα κράτη, καθώς και οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν έγκυρες άδειες διασυνοριακής κυκλοφορίας. Εξαιρούνται επίσης τα μέλη πληρωμάτων τρένων και αεροσκαφών σε διεθνείς πτήσεις, όπως και το στρατιωτικό προσωπικό και οι οικογένειές τους στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Σύμπραξης για την Ειρήνη ή του ΝΑΤΟ. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για ημερήσιες εκδρομές σε κρουαζιέρες που ξεκινούν και τελειώνουν εκτός του χώρου Σένγκεν.

Οι πολίτες της Ανδόρας, του Αγίου Μαρίνου, της Πόλης του Βατικανού και του Μονακό δεν θα χρειάζεται να περάσουν από το ΣΕΕ.

