ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 21:36
10.04.2026 20:00

Τραγικό δυστύχημα στα Κανάρια Νησιά: Ένας νεκρός και 3 σοβαρά τραυματίες έπειτα από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου

10.04.2026 20:00
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα και άλλοι τρείς τραυματίστηκαν σοβαρά στο ισπανικό νησί Λα Γκομέρα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων στον Ατλαντικό, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε, ανακοίνωσαν οι αρχές και οι υπηρεσίες διάσωσης.

Πτώση λεωφορείου σε χαράδρα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι ένας άνδρας είναι νεκρός, τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και έντεκα φέρουν ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε μια πλαγιά. Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες διάσωσης δείχνουν το λεωφορείο να έχει ανατραπεί, πεσμένο στο πλάι στην πλαγιά του βουνού παράλληλα με τον δρόμο.

Πολυμελείς ομάδες των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, μεταξύ των οποίων νοσηλευτές, πυροσβέστες, μονάδα της χωροφυλακής, γράφει η περιφερειακή εφημερίδα “Canarias7”.

Ένα ελικόπτερο μετέχει στην επιχείρηση διάσωσης για την περισυλλογή και τη μεταφορά των τραυματιών.

Η εθνικότητα των θυμάτων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά ο Έκτορ Καμπρέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας εκτάκτων καταστάσεων στη Λα Γκομέρα, εξήγησε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE ότι οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο “διέμεναν σε ξενοδοχειακό συγκρότημα” του νησιού.

Έχοντας ηλιόλουστο καιρό όλο τον χρόνο, τα Κανάρια Νησιά αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το 2025, τα Κανάρια Νησιά υποδέχτηκαν 15,7 εκατομμύρια επισκέπτες από τους περίπου 100 εκατομμύρια τουρίστες που είχε όλη η Ισπανία, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 21:30
ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Τζο Μπάιντεν προκαλεί τους γιους του Τραμπ σε… αγώνα πυγμαχίας (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΚΟΣΜΟΣ

Την Τρίτη του Πάσχα οι πρώτες συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου στην Ουάσινγκτον

