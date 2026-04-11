ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 22:09
11.04.2026 21:41

Εκλογές στην Ουγγαρία: ένα δημοψήφισμα για το καθεστώς Όρμπαν που κρύβει κινδύνους

Οι αυριανές (12/4) βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία αποτελούν μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία κυριαρχίας, ο Βίκτορ Ορμπαν φέρεται να είναι με την πλάτη στον τοίχο καθώς στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται πολύ πίσω από τον Πέτερ Μαγιάρ.

Το αποτέλεσμα των εκλογών έχει τεράστια σημασία και για την ΕΕ, καθώς ο Ορμπαν «πρωτοστατεί» στο να ασκεί βέτο σε ότι αφορά την στήριξη στην Ουκρανία, αλλά και σε άλλα ζητήματα όπως το μεταναστευτικό.

Η φθορά και η… διαφθορά της εξουσίας

Ο Ορμπαν παραμένει στην εξουσία από το 2010 και ποντάρει στην εικόνα της σταθερότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της αντίστασης στις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομως, οι πολιτικές του έχουν προκαλέσει φθορά και η κριτική ολοένα και αυξάνεται κυρίως για ζητήματα ακρίβειας, διαφθοράς, περιορισμού της ανεξαρτησίας των θεσμών και ελέγχου των μέσων ενημέρωσης.

Η άνοδος του πληθωρισμού έρχεται να συμβάλει σε αυτό, αλλά ο Ούγγρος πρωθυπουργός στην προεκλογική του καμπάνια δεν άλλαξε ατζέντα: υπεραμύνθηκε των καλών σχέσεών του με Τραμπ και Πούτιν, ποντάροντας στο αφήγημα ότι η Ουγγαρία έχει καλές σχέσεις με τα δύο πιο ισχυρά κράτη και τόνισε ότι η Ουκρανία είναι ο «εχθρός» .

Από την άλλη, ο Μαγιάρ θέλει να επιστρέψει η χώρα υπέρ των ευρωπαϊκών θεσμών και να καταπολεμήσει στο εσωτερικό την διαφθορά. Στην ΕΕ είναι αδιαμφισβήτητο ότι τον θέλουν στην εξουσία, ωστόσο στην Ουγγαρία υπάρχει μια αμφιβολία για το αν μπορεί να εφαρμόσει τις εξαγγελίες του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις καθώς το γεγονός ότι ο Πούτιν υποσχέθηκε στήριξη και ο Τραμπ… χρήμα, υπάρχουν φόβοι ακόμη και για αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων, ειδικά αν η διαφορά θα είναι μικρή μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Μια πιθανή επανεκλογή του Όρμπαν ωστόσο, θα ερμηνευθεί από την ΕΕ ως επιβεβαίωση της πολιτικής του γραμμής, ενισχύοντας τα ευρωσκεπτικιστικά ρεύματα. Και η ήττα του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στις Βρυξέλλες ώστε να μπορέσουν να περάσουν την συνολική στρατηγική της Ευρώπης στην περιοχή.

