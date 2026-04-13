Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου- Προβλήματα και στην Αθηνών -Λαμίας, live η κίνηση

Γολγοθάς αποδεικνύεται η επιστροφή των ταξιδιωτών του Πάσχα στο κλεινόν άστυ μετά την απόδραση στην επαρχία, καθώς η κίνηση τόσο στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου όσο και στην Αθηνών – Λαμίας, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, καθώς το πορθμείο παραμένει κλειστό λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Αναλυτικότερα, επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στο ρεύμα εισόδου προς την Αθήνα στον οδικό άξονα Αθηνών – Κορίνθου, όπου ήδη από νωρίς το απόγευμα καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις. λίγο πριν τα διόδια του Ισθμού μέχρι και την Κινέττα όπου τα οχήματα ενίοτε ακινητοποιούνται ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη συνέχεια μέχρι τα Μέγαρα.

Κλειστό λόγω έργων τμήμα 4 χλμ και στην παλαιά εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου

Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου η οποία έχει κλείσει από το ύψος της Κινέτας και για τέσσερα χιλιόμετρα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα να οδηγούνται στη Νέα Εθνική Οδό.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αθηνών-Λαμίας ειδικό στο οδικό τμήμα από τον Αυλώνα μέχρι και τη Μαλακάσα καθώς και από το Καπανδρίτι μέχρι τον Άγιο Στέφανο.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου καθώς είναι κλειστό το πορθμείο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην γέφυρα.

Σημειώνεται ότι αρκετά είναι τα δίκυκλα που παραμένουν ακινητοποιημένα, λόγω απαγόρευσης διέλευσης από τη γέφυρα λόγω των ανέμων, ενώ σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση διέλευσης και για φορτηγά κενά φορτίου.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Από την Τροχαία εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 70.697 οχήματα. Συγκεκριμένα 37.725 οχήματα μέσω της Αθηνών- Κορίνθου και 32.972 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Επιστρέφουν και δια θαλάσσης οι εκδρομείς

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται αυξημένη κίνηση, καθώς σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.

Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ

Παράλληλα, αρκετοί είναι εκείνοι που όπως έφυγαν με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ για την επαρχία, επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο, με τις διοικήσεις των κατά τόπους ΚΤΕΛ να έχουν προγραμματίσει έκτακτα δρομολόγια για τη να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση.

Ουρές στα διόδια των Μαλγάρων

Η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων έχει αρχίσει να αυξάνεται, καθώς οι εκδρομείς του Πάσχα επιστρέφουν στη βάση τους μετά τις αργίες. Ουρές σχηματίζονται κατά διαστήματα, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται από την Τροχαία για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στους υπόλοιπους οδικούς άξονες, όπου η ροή των οχημάτων ενισχύεται σταδιακά όσο πλησιάζει το τέλος των αργιών. Η επιστροφή εξελίσσεται ομαλά, με τους οδηγούς να καλούνται να δείξουν υπομονή και προσοχή λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.

Η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων έχει αρχίσει να αυξάνεται, με τις ουρές των αυτοκινήτων να ξεπερνούν τα 2 χιλιόμετρα στο ρεύμα της επιστροφής προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη, οι υπεύθυνοι των διοδίων έχουν ανοίξει επτά πύλες, επτά ταμεία στο ρεύμα της επιστροφής, αφήνοντας έξι στο ρεύμα της εξόδου, όπου επίσης υπάρχει κίνηση από όσους επιστρέφουν σε προορισμούς όπως η Καβάλα, η Θάσος, η Χαλκιδική προς την Κατερίνη και τη Λάρισα.

Από τις 6:00 το πρωί σήμερα μέχρι τις 12:00 υπολογίστηκαν περί τα 6.000 οχήματα να έχουν διασχίσει τα ρεύματα επιστροφής προς τη Θεσσαλονίκη, με τον μεγαλύτερο όγκο των οχημάτων να παρατηρείται από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 12- 12:15 μετά το μεσημέρι.

Η Τροχαία είναι επί ποδός προκειμένου να διευκολύνει ακόμη περισσότερο την επιστροφή των εκδρομέων, ζητώντας από τους υπευθύνους των διοδίων να ανοίξουν τις μπάρες για δύο-τρία λεπτά, αν και εφόσον χρειαστεί, αν ο όγκος των αυτοκινήτων ξεπεράσει τα 4-5 χιλιόμετρα προς το χωριό των Νέων Μαλγάρων.

Σε ό, τι αφορά τα στοιχεία από την Κυριακή του Πάσχα στις 6 μέχρι τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στις 6, πέρασαν την είσοδο περίπου 19.000 οχήματα, ενώ από όλες τις εισόδους της Θεσσαλονίκης, από Ασπροβάλτα Χαλκιδικής και τα Μάλγαρα συνολικά 48.000 οχήματα.

Καιρός: Κύμα αφρικανικής σκόνης από την Τρίτη – Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία












