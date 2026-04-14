search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 21:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιογράφος συνελήφθη στο Κουβέιτ μετά την ανάρτηση βίντεο από τη συντριβή αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους

Ο Ahmed Shihab-Eldin, δημοσιογράφος στο VICE, τη HuffPost, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα του Κουβέιτ, έξι εβδομάδες αφότου δημοσίευσε ένα βίντεο με τη συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ δυτικά της πόλης του Κουβέιτ.

Οι φίλοι και οι σύμμαχοι του Shihab-Eldin δημοσιοποίησαν την υπόθεσή του την Τρίτη, ελπίζοντας ότι η δημοσιότητα θα βοηθούσε στην απελευθέρωσή του.

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων δήλωσε ότι «είναι κατανοητό ότι οι αρχές τον έχουν κατηγορήσει για διάδοση ψευδών πληροφοριών, βλάβη της εθνικής ασφάλειας και κατάχρηση του κινητού του τηλεφώνου – αόριστες και υπερβολικά γενικές κατηγορίες που χρησιμοποιούνται συστηματικά για να φιμώσουν ανεξάρτητους δημοσιογράφους».

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το Κουβέιτ και άλλα κράτη του Κόλπου έχουν λάβει μέτρα κατά ατόμων που δημοσιεύουν βίντεο από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και άλλα ευαίσθητα θέματα.

Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κόλπου δήλωσε σε έκθεση στις αρχές Απριλίου ότι ο πόλεμος «χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταστολή της ελευθερίας του λόγου, την κατάσχεση των δημόσιων ελευθεριών των πολιτών και τη στοχοποίηση δημοσιογράφων, bloggers και διαδικτυακών ακτιβιστών που εκφράζουν απόψεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τις κυβερνητικές πολιτικές».

«Αυτά τα άτομα υποβάλλονται σε αυθαίρετη φυλάκιση και κράτηση, καθώς και σε άδικες δίκες με κατασκευασμένες κατηγορίες, χρησιμοποιώντας νόμους κατά της τρομοκρατίας και του κυβερνοεγκλήματος», ανέφερε η ομάδα.

Ο Shihab-Eldin, ο οποίος είναι Κουβεϊτιανός-Αμερικανός, επισκεπτόταν την οικογένειά του στο Κουβέιτ στις αρχές Μαρτίου, όταν συνελήφθη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

