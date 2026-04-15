ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 17:40
15.04.2026 16:06

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το εμβληματικό ξενοδοχείο του Ντουμπάι Burj Al ⁠Arab θα κλείσει για 18μηνη ανακαίνιση

credit: AP

Το πολυτελές ξενοδοχείο Burj Al ⁠Arab στο Ντουμπάι θα κλείσει στη διάρκεια 18μηνης ανακαίνισης, όπως επιβεβαίωσε σήμερα μέλος του προσωπικού του, την πρώτη του από τότε που άνοιξε το 1999 και σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός στην περιοχή έχει σημειώσει κάμψη λόγω του συνεχιζόμενου αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Η ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Jumeirah δήλωσε σε ανακοίνωση χθες ότι οι εργασίες θα γίνουν σε φάσεις και σε διάστημα 18 μηνών υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων Τριστάν Αουέρ. Δεν διευκρίνισε ότι το ξενοδοχείο θα είναι κλειστό κατά την ανακαίνιση.

Το μέλος του προσωπικού δήλωσε ότι το ξενοδοχείο προσφέρει εναλλακτική διαμονή σε κοντινά καταλύματα σε πελάτες που είχαν κρατήσεις για την περίοδο της ανακαίνισης. Η περίοδος κατά την οποία θα παραμείνει κλειστό το ξενοδοχείο μπορεί να αλλάξει, δήλωσε το πρόσωπο αυτό.

Το ξενοδοχείο, από τα πιο γνωστά τοπόσημα στο Ντουμπάι και η ξενοδοχειακή μονάδα-ναυαρχίδα του ομίλου Jumeirah, υπέστη ζημιές όταν θραύσματα από την αναχαίτιση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) χτύπησαν την πρόσοψή του στις αρχές Μαρτίου.

Οι «πολυαναμενόμενες» εργασίες δεν συνδέονται με το περιστατικό του Μαρτίου, δήλωσε το μέλος του προσωπικού.

Στην ανακοίνωσή της, η Jumeirah, που έχει την έδρα της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν συνέδεσε το έργο αυτό με τον πόλεμο. Ο χρόνος που επιλέχθηκε, ωστόσο, είναι άξιος αναφοράς διότι η σύγκρουση έχει πλήξει τα ταξίδια στο Ντουμπάι, με τα προβλήματα στις πτήσεις να επηρεάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ομίλους ειδών πολυτελείας να προειδοποιούν ότι πιέζεται η κερδοφορία τους καθώς μειώνεται η ζήτηση από επισκέπτες.

